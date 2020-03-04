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Сыктывкарский онколог рассказал, как избежать развития рака

Сыктывкарский онколог рассказал, как избежать развития рака

04 марта 2020 Возрастное ограничение: 12+
Из архива PG11.ru / Онкологический диспансер
Врач также затронул тему наследственности

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Доктор рассказал, что такое рак и как проводить профилактику этого заболевания.

Андрей Галин рассказал не только о том, что из себя представляют раковые клетки, но и как появляются метастазы:

- Злокачественная клетка - это клетка, которая теряет способность умирать. Если здоровая клетка делится не больше 40-60 раз, а потом умирает, то злокачественная продолжает делиться бесконечно. Помимо этого раковые клетки обладают способностью прикрепляться в других местах, перемещаясь по кровеносным, лимфатическим сосудам. Они прикрепляются и создают так называемые метастазы. Также эти клетки выделяют, назовем это так, свои яды, которые отравляют организм человека. Почему так происходит - сложно сказать. На сегодня выявлены причины образования лишь нескольких видов рака. В частности, рак шейки матки сегодня ассоциируется с вирусом папилломы человека. 

Что же можно сделать, чтобы предупредить появление онкологического заболевания? 

- Все изменения происходят под воздействием определенных факторов риска: управляемых и неуправляемых. Один из самых важных управляемых факторов - несоблюдение здорового образа жизни. Риск заболеть снижается, если вы физически активны, правильно питаетесь, избегаете употребления алкоголя, наркотиков, не курите. Сейчас увеличивается количество случаев меланомы, основной фактор возникновения - излишняя инсоляция. Северные люди часто выезжают за рубеж, в страны Восточной Азии, но забывают о защите кожи. В Республике Коми солнца меньше, но не стоит забывать о солнцезащитных кремах и тут, ведь многие посещают солярии, да и летом бывает довольно солнечно. Также, к примеру, злоупотребление красным мясом способствует развитию колоректального рака. Соблюдение ЗОЖ, принципа умеренности - лучшая профилактика рака.

Андрей Галин также уверяет, что если в вашем роду были случаи заболеваний раком - это еще не значит, что он точно появится и у вас:

- Один из самых ярких и запоминающихся примеров страха перед наследственно ассоциированным раком - синдром Анджелины Джоли. Ее бабушка и мама имели рак молочной железы и Анджелина, не дожидаясь развития болезни, сделала профилактическую двустороннюю мастэктомию. Было ли это правильно - в спорах до сих пор ломаются копья. Наследственный рак - это риск, несомненно. Но то, что у вас в роду были онкологические заболевания, еще не значит, что они точно будут и у вас. Есть только такой шанс. Да, нужно чаще обследоваться, внимательнее следить за здоровьем. 

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