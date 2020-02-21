В Сыктывкаре родители и педагоги просят закрыть школы на карантин

В столице Коми продолжают закрывать на карантин школьные классы и группы в детских садах. Об этом горожане сообщили на портале «Активный регион».

- Нам, педагогам и родителям детей, которые занимаются в школах и учреждениях допобразования, хотелось бы поинтересоваться, почему в Сыктывкаре полностью не закрывают все школы и детские сады на карантин? Очень много детей болеют, некоторые приходят недолеченные на занятия в школы и центры допобразования. Считаем, что вопрос необходимо поднять и объявить карантин, - заявила одна из педагогов допобразования.

В администрации столицы Коми, в свою очередь, сообщили, что закрытие групп, классов или всей образовательной организации происходит только в случае отсутствия 20% или более детей в коллективе или во всем учреждении в связи с заболеванием гриппом или ОРВИ.

- Решение о приостановлении учебного процесса в целом на территории Сыктывкара, в том числе и в организациях дополнительного образования, секциях, кружках, мастер-классах в помещениях, а также ограничение массовых мероприятий принимается при ухудшении эпидемиологической обстановки. Введение ограничительных мероприятий возможно при превышении порога заболеваемости гриппом среди совокупного населения более 20%, - пояснили в администрации.

На 19 февраля на карантин в столице Коми закрыты 58 классов, что составляет 4.6% от общего количества классов в 21 образовательной организации. Общее количество болеющих учащихся в закрытых классах составляет 427 человек, или 1,3% от общего количества детей.

Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Управлению дошкольного образования показал, что средний уровень заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями составил в сентябре 2019 - 6,6%, в октябре - 5,71%, в ноябре - 8,47%, в декабре - 8,10, в январе 2020 - 6,3%.

По состоянию на 19 февраля 2020 года уровень заболеваемости воспитанников ОРВИ в дошкольных образовательных организациях г. Сыктывкара составил 8,66%. На карантин по ОРВИ закрыто 12 групп в 11 детских садах (№19, №26, №42, №51, №68, №74, №93, №97, №98, №104, №107). В закрытых группах организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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