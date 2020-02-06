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«Люди обходят меня стороной»: девушка, которая работала в Китае, вернулась в Сыктывкар

«Люди обходят меня стороной»: девушка, которая работала в Китае, вернулась в Сыктывкар

06 февраля 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото предоставила Юлия Яровая / События в Китае
Лететь пришлось через Каир

Сыктывкарка Юлия Ярова, которая работала в китайском парке отдыха, вернулась домой. Она рассказала порталу PG11.ru, как прошел перелет и поделилась новостями из китайских социальных сетей.

Юлия вылетела из Китая 1 февраля и прибыла в Сыктывкар 3 февраля. Девушка только-только пришла в себя после всех пережитых эмоций и смогла рассказать, как добиралась до столицы Республики Коми:

- Сначала мы должны были лететь прямым рейсом «Гуанчжоу - Москва», но его отменили из-за пятичасовой проверки. Дело в том, что кто-то из пассажиров в бланке поставил галочку напротив пункта «Контактировал с больным в последние 14 дней». Как оказалось, девушка не знала языков и просто поставила отметку наугад. 5 часов у нас брали кровь и прочие анализы, проверяли всех сканерами. Потом мы ждали, когда нам поменяют рейс. Многие были очень напуганы, потому что деньги за билеты возвращают в течение 30 дней, а у некоторых просто не было средств на еще один билет. К счастью, билеты поменяли, но лететь пришлось через Каир.. В Каире снова были проверки, вылет из-за них задержали на час. Там было очень мало специальной аппаратуры, поэтому времени проверка заняла много. Даже одежду проверяли вручную, это был очень тяжелый процесс.

- Перед посадкой в Каире и в России самолет обрабатывали. Я хотела сделать видео, как нас проверяли на границе в Китае, но ко мне подошли сотрудники полиции и попросили удалить все, что я успела снять. Мне не хотелось проблем, поэтому я все удалила. Еще я хотела снять момент, когда самолет обрабатывали дымом из помп, но телефон снова попросили убрать. Удалось снять только момент, когда помпы уже были пустые и дезинфекция подошла к концу.

В России прилетевших не проверяли, но встретили без восторга:

- В Москве нас не осматривали, только смотрели с недовольными лицами, будто мы вирус в карманах привезли. Ну и задавали кучу глупых вопросов типа «Зачем вы прилетели в Россию?», «Что вы делали в Китае?». Ну а потом я прилетела домой, в Сыктывкар. Три дня я была в перелетах, проверках и наконец-то я дома. У всех работников парка неоплачиваемый отпуск, мы должны будем вернуться и закончить контракт согласно договоренности.

Хоть девушка прошла многочисленные проверки и совершенно здорова, сыктывкарцы опасаются находиться рядом:

- Друзья боятся меня, и люди, и соседи в доме. Все, кто знает, откуда я приехала - обходят стороной, - делится Юлия.

В российских соцсетях вряд ли найдешь много достоверной информации о том, что происходит в Китае, но Юлия рассказывает, что в китайских группах есть огромное количество фото и видео, люди не только просто фиксируют происходящее, но и стараются быть позитивными. Девушка поделилась с порталом PG11.ru рядом фото и видео из китайских социальных сетей и рассказала о забавном нововведении властей Китая:

- Очень активно обсуждаются последние действия чиновников: «В распоряжении многих китайских городов уже есть беспилотные летательные аппараты, которые используются для контроля за трафиком. Но сейчас из-за новогодних каникул и вируса трафик минимальный, следить за ним неинтересно и дроны, казалось бы, должны быть в отпуске, но... не тут-то было. Чиновники взяли дроны с камерами, стали подлетать на них к ничего не подозревающим жителям местных деревень и огорошивать их по громкой связи требованиями: «Наденьте маску!», «Более двух не собираться!», «Не ешьте на улице!» и «Не выходите из дома без необходимости!» Жители деревень обычно, услышав такое, просто остолбенело уставляются на источник требований. Некоторые, когда понимают, что это, начинают смеяться. Другие просто игнорируют. Если игнорируют, у операторов дронов возникает чувство обиды, и они начинают дронами преследовать нарушителей, настойчиво повторяя свои требования через громкоговоритель. Кстати, такие выходки чиновников пришлись по душе даже центральной прессе Китая. Говорят, это настоящее проявление креативности». Такие действия чиновников все поддержали, хоть и смеются, потому что полиция сейчас слишком занята, чтобы следить за всеми, а многие люди слишком беспечно относятся к правилам гигиены. Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому все должны носить маски и перчатки, но встречаются люди, которые несерьезно относятся как к своей жизни, так и к жизням других людей, - рассказала Юлия.

Жителям Республики Коми бояться вируса не стоит - врачами принимаются все необходимые меры против распространения.

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