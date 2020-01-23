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«Вирус распространяется очень быстро»: сыктывкарка, которая работает в Китае, рассказала об эпидемии (фото, видео)

«Вирус распространяется очень быстро»: сыктывкарка, которая работает в Китае, рассказала об эпидемии (фото, видео)

23 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
https://anna-news.info / В Китае на карантин закрыт целый город
Жители страны охвачены ужасом

В декабре прошлого года в Китае появилась пневмония нового типа. К 23 января число заболевших перевалило за 600 и еще 17 человек погибли от вируса. Сейчас в южной провинции Китая Гуанси находится сыктывкарка Юлия Ярова, которая работает в азиатской стране в парке отдыха. Она рассказала порталу PG11.ru, как ситуация обстоит на самом деле.

Юлия Ярова
 

Девушка рассказала, что на днях в Ухань закрыли въезд и выезд, не выпускают даже иностранных граждан.

Вакцины и лекарства от вируса нет, все, что смогли придумать - это дезинфекция улиц и всех мест, где был обнаружен вирус, но никто не уверен в том, что это снизит скорость распространения вируса. Ввоз и вывоз товаров и продуктов также запрещен.

- Хоть Ухань и находится в полной изоляции, количество пострадавших даже не могут пересчитать, потому что оно постоянно увеличивается. В соседнем городе от меня, в Фошане, заболел человек. Он госпитализирован, его диагноз подтвердили. В моем регионе вчера или позавчера было 17 заболевших, не знаю даже, сколько их сейчас.

- Вирус распространяется очень быстро и все иностранцы очень напуганы, потому что говорят, что все будет только хуже, а это значит, что они не смогут вернуться домой. А если и смогут, то придется пройти через обязательную госпитализацию, дезинфекцию вещей.

Сейчас девушка находится в провинции Гуанси, город Бейхай, на юге страны. Юлия совсем недавно приехала в Бейхай из города Фошань, провинция Гуандун. Это всего в 4 часах езды. В Фошань уже есть заболевший, ведь он совсем рядом с городом Гуанчжоу, где заболевших очень много. Сыктывкарка рассказала, что на ее работе уже поставили датчики температуры, сканеры для выявления вируса. 

- Нас проверяют при входе и выходе с работы, это отнимает кучу времени, приходится стоять в одереди. Но никуда не денешься. Информация о происходящем до нас дошла на днях. Мы даже не подозревали, что окажемся в опасности, ведь Ухань очень далеко. Сотрудники здравоохранительных органов везде, на входах, выходах. Это выглядит очень жутко и страшно, потому что они в костюмах, в масках. Я переходила недавно границу в Макао и там было очень много людей в масках и перчатках. С 24 на 25 января здесь празднуют Китайский Новый год. Огромное количество людей сейчас ездят из города в город, увеличивая количество зараженных, ведь вирус передается воздушно-капельным путем.

- Люди очень напуганы, потому что это очень похоже на SARS, вирус, который в 2002 году уничтожил очень много жизней. От него также не нашли ни вакцины, ни лекарства. Он просто исчез сам собой, унеся огномное количество жизней.

Юлия следит за китайскими и российскими новостями и не согласна с тем, что многие россияне думают что-то вроде «да они и не беспокоятся, миллионом больше или меньше, их же много»:

- Да, здесь сплошная антисанитария, это правда. Но правительство Китая бытается решить проблему, они не хотят, чтобы их люди гибли. Город бросать на вымирание никто не собирается.

- Я поговорила с жителями Китая и сделала вывод, что все очень напуганы и даже не имеют возможности выразить свои страхи. У них нет такой свободы слова, как в России. Да, они все равно выкладывают видео, делятся переживаниями в чатах. Люди считают, что пострадавших намного больше, чем сообщает правительство. Я думаю так же, власти просто пытаются не допустить паники. Мы все просто надеемся, что это закончится.

- Сейчас я совершенно не знаю, что делать. На недавнем собрании нам сообщили подробности о происходящем, но уехать домой я не могу - у меня контракт. С другой стороны, может быть, следует порвать его и уехать, ведь очень страшно, это слишком близко происходит. И как защититься - тоже непонятно. Все, что остается - стараться не выходить на улицу, не посещать общественные места и носить маску. Но я работаю в парке, с большим потоком людей, не думаю, что это сильно поможет.

- Совсем недавно узнала, что теперь вирус распространяется не в одном месте, а начинает появляться в разных городах, провинциях. Поставщики товаров для защиты от вирусов, конечно же, поднимают цены. Если раньше маска стоила 2 юаня (примерно 20 рублей), то сейчас она стоит все 20 юаней (примерно 200 рублей). Маски с более высоким уровнем защиты вместо привычных 150 рублей теперь продают за 3000 рублей, если не больше.

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Что бы вы сделали на месте Юлии? Уехали бы или остались в Китае? Пишите в коментариях.

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