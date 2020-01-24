В Коми принимают меры против распространения нового вируса из Китая

Новый коронавирус, который появился в Китае и сейчас стремительно распространяется, не пустят в Коми. Для этого в медорганизациях региона предпринимают специальные меры, о чем сообщили в Минздраве Коми.

Врачам, которые сейчас ведут прием пациентов с симптомами ОРВИ, предписано тщательно собирать эпидемиологический анамнез по факту посещения Китайской народной республики или возможного контакта с ее жителями. В случае установленных фактов необходимо обеспечить изоляцию больного, установить наблюдение за контактными лицами и взять анализы для исследования на возбудителей ОРВИ, а также проинформировать Управление Роспотребнадзора о выявлении больного.

- Просьба к тем, кто обращается на прием к врачу с симптомами ОРВИ, с пониманием отнестись к подробным расспросам о контактах с гражданами Китайской республики. Это может быть совместное нахождение в общественных местах, транспорте. Внимание к каждому факту контактирования поможет предотвратить дальнейшее распространение опасного вируса, уберечь себя и близких от опасной болезни, - заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Напомним, сейчас в южной провинции Китая Гуанси находится сыктывкарка Юлия Ярова, которая работает в азиатской стране в парке отдыха. Она рассказала порталу PG11.ru, как ситуация обстоит на самом деле.

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