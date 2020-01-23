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В Коми появился временный глава МВД

В Коми появился временный глава МВД

23 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
11.mvd.ru / Владислав Мингела
Он останется на должности до 17 февраля включительно

После ареста главы МВД по Коми Виктора Половникова, его место временно займет замминистра – начальник полиции региона Владислав Мингела. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «КП Коми».

Владислав Мингела останется руководителем министерства до 17 февраля включительно. Именно тогда должны выпустить Виктора Половникова, если ему не продлят арест. Отметим, что пост замминистра Мингела занимает с 2015 года. С марта 2017 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми - начальника полиции.

Напомним, 16 января Следственный комитет сообщил, что следователи  при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ задержали главу МВД Коми Виктора Половникова. Суд арестовал министра. Адвокат главы МВД Асад Джабиров заявил, что будет добиваться отмены ареста министра и изменения меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

По версии органов, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, который находился под стражей по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, заявил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов заплатить главе МВД 25 миллионов рублей. За это он попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую, а также убрать из обвинения совершение преступлений организованной группой. Глава МВД согласился. Подробнее ЗДЕСЬ.

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