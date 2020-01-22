Глава МВД Коми, которого обвиняют в получении взятки, обжаловал арест

Защита Виктора Половникова подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сыктывкарского городского суда сообщает «Комиинформ».

Жалоба поступила 21 января. Адвокат главы МВД по Коми Асад Джабиров заявил, что будет добиваться отмены ареста министра и изменения меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, 16 января Следственный комитет сообщил, что следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ задержали главу МВД Коми Виктора Половникова. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. В пресс-службе ведомства ситуацию пока не комментировали.

Так, по версии органов, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, который находился под стражей по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, заявил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов заплатить главе МВД 25 миллионов рублей. За это он попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую, а также убрать из обвинения совершение преступлений организованной группой. Глава МВД согласился. Подробнее ЗДЕСЬ.

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