В Коми задержали главу МВД региона

16 января задержали главу Министерства внутренних дел региона Виктора Половникова. Об этом сообщает Следственный комитет Коми.

Виктора Половникова задержали сегодня, 16 января, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

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