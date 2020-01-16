В Коми задержали главу МВД региона

Решается вопрос об избрании меры пресечения
В Коми задержали главу МВД региона16 января 2020
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Фото из архива «Pro Города»
16 января задержали главу Министерства внутренних дел региона Виктора Половникова. Об этом сообщает Следственный комитет Коми.
Виктора Половникова задержали сегодня, 16 января, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.
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16 января 2020, 16:20