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Появились подробности дела задержанного главы МВД Коми

Появились подробности дела задержанного главы МВД Коми

19 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
По мнению следствия, деньги передал владелец одной из компаний, который находился под стражей

17 января городской суд столицы Коми арестовал главу Министерства внутренних дел по Коми Виктора Половникова. Сейчас его обвиняют в получении крупной взятки. О том, какую версию выдвинуло следствие, сообщает «БНК».

Так, по версии органов, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, который находился под стражей по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, заявил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов заплатить главе МВД 25 миллионов рублей. За это он попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую, а также убрать из обвинения совершение преступлений организованной группой.

В Июле 2017 года адвокат передала эту информацию экс-руководителю ФСКН по Татарстану, а тот уже сообщил Половникову, который согласился принять предложение. В результате меру пресечения изменили с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, а после этого Ситников передал через своего адвоката 10 миллионов рублей. Деньги переводили через компании на счета определенных фирм. В конце 2017 года Ситникову убрали и совершение преступления организованной группой, после чего он передал еще 2,5 миллиона рублей.

Напомним, 16 января Следственный комитет сообщил, что следователи  при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ задержали главу МВД Коми Виктора Половникова. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. В пресс-службе ведомства ситуацию пока не комментировали.

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