Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Фоторепортаж: в Сыктывкаре открыли ледовый городок и главную елку

Фоторепортаж: в Сыктывкаре открыли ледовый городок и главную елку

26 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Роман Кулик / PG11.ru / В Сыктывкаре презентовали ледовый городок и зажгли главную елку
На празднике была злая Снежная королева и мэр столицы Коми

В Сыктывкаре состоялось торжественное открытие главной ёлки Республики Коми и ледового городка. На мероприятии показали злую Снежную королеву, а праздничное дерево «зажгла» мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.Корреспондент PG11.ru побывал на площади и засмотрелся на ёлку вместе с горожанами.

Ледовый городок и главную елку Сыктывкара презентовали горожанам 26 декабря. Для этого на Стефановской площади специально несколько дней назад возвели сцену для выступающих. В самом начале мероприятия показали лазерное шоу. В фрагментах можно было узнать знаковые места из столицы Коми: букву «ö», стелу на кольце, театр опера и балета и многое другое. Ведущие торжества рассказали сыктывкарцам, что посох Деда Мороза украла Снежная Королева, которая сидела на ледяном троне напротив сцены. 

Сыктывкарцы танцевали и громко звали Деда Мороза на сцену. Он появился со Снегурочкой и Снежная Королева вернула им посох. Затем на сцену поднялась мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Она пожелала сыктывкарцам, чтобы новогоднее праздничное настроение сохранилось на весь 2020 год и вместе с Дед Морозом зажгла главную новогоднюю ёлку Сыктывкара.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Новый год Фоторепортаж

Читайте также: 80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто.

Новость дня

80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Зимний Сыктывкар в объективах горожан: 10 лучших фото Читать
сегодня
Уродливую елку из Коми показали на «Первом канале» (видео) Читать
сегодня
«На перекрестке стоял волк»: сыктывкарец заснял зверя на видео Читать
Посмотреть все
23 декабря Подарки, ковры и качели: топ 7 предложений, где купить товары для дома почти даром
23 декабря Чем полезны молочные продукты и нужно ли употреблять их каждый день?
23 декабря Где найти рецепт счастья в Сыктывкаре?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
19 декабря
В Москве неизвестный начал стрельбу у здания ФСБ: два человека погибли (видео)
19 декабря
Владимир Путин о пенсионной реформе: «Никаких изменений не планируется»
17 декабря
Материнский капитал в России предложили выдавать в три раза быстрее
14 декабря
17-летний лыжник погиб в ДТП после соревнований в Сыктывкаре
Посмотреть все

Новости афиши

25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
01 декабря 2019, 13:55
В Сыктывкаре пройдет фестиваль экологичного образа жизни
19 ноября 2019, 10:30
В Сыктывкаре покажут фильм о самой известной независимой газете России
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru