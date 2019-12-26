Фоторепортаж: в Сыктывкаре открыли ледовый городок и главную елку

В Сыктывкаре состоялось торжественное открытие главной ёлки Республики Коми и ледового городка. На мероприятии показали злую Снежную королеву, а праздничное дерево «зажгла» мэр столицы Коми Наталья Хозяинова.Корреспондент PG11.ru побывал на площади и засмотрелся на ёлку вместе с горожанами.

Ледовый городок и главную елку Сыктывкара презентовали горожанам 26 декабря. Для этого на Стефановской площади специально несколько дней назад возвели сцену для выступающих. В самом начале мероприятия показали лазерное шоу. В фрагментах можно было узнать знаковые места из столицы Коми: букву «ö», стелу на кольце, театр опера и балета и многое другое. Ведущие торжества рассказали сыктывкарцам, что посох Деда Мороза украла Снежная Королева, которая сидела на ледяном троне напротив сцены.

Сыктывкарцы танцевали и громко звали Деда Мороза на сцену. Он появился со Снегурочкой и Снежная Королева вернула им посох. Затем на сцену поднялась мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. Она пожелала сыктывкарцам, чтобы новогоднее праздничное настроение сохранилось на весь 2020 год и вместе с Дед Морозом зажгла главную новогоднюю ёлку Сыктывкара.

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