Реклама на остановках разозлила нового мэра Сыктывкара

В столице Коми, наконец, появились новые остановочные комплексы. Павильоны уже начали уродовать рекламными афишами, на что обратили внимание в мэрии, и новому руководителю Сыктывкара такая ситуация не понравилась.

Напомним, новые павильоны установили взамен советских «железяк» с ларьками, которые снесли этой осенью в центре города. Не прошло и недели, как на стеклянных стенках стала появляться злосчастная реклама, раздражающая горожан. Это тут же заметили в администрации, где усмотрели в действиях рекламщиков нарушение правил благоустройства города.

В мэрии также отметили, что за размещение рекламы на остановках можно получить немаленькие штрафы, особенно это касается юридических и должностных лиц, где цифры исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.

- Администрация города реализует мероприятия, направленные на благоустройство и улучшение городской среды. Новые остановки – один из примеров этой работы. Поэтому считаю недопустимым такое отношение к новым объектам благоустройства со стороны рекламодателей в виде беспорядочной расклейки афиш и другой агрессивной рекламы, которая не украшает, а портит внешний вид города. Эти действия будут пресекаться, нарушители - наказываться. Это касается не только афиш, но и частных объявлений. Обращаюсь к горожанам с просьбой не расклеивать подобного рода рекламные материалы, а если кто-то заметит факты самовольной расклейки, прошу обращаться в отдел рекламы городской администрации по телефону 294-197 для принятия мер оперативного реагирования с подключением правоохранительных органов, которые помогают нам установить владельца того или иного объявления, - пояснила руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Напомним также, что старые остановочные комплексы демонтировали по адресам:

«Поликлиника №3» на улице Коммунистическая у дома №39

«Поликлиника №3» улица Коммунистическая, рядом дом 46

Гостиница «Сыктывкар» по улице Коммунистическая, рядом дом 69

ТЦ «Аврора» на улице Коммунистическая, рядом дом 53

«Плавательный бассейн» - улица Первомайская, рядом дом 74

Кинотеатр «Родина», улица Бабушкина, рядом дом 20

Кстати, в этом году обновили еще несколько остановок по нескольким адресам: Тентюковская в районе дома №120, у «Телецентра» в районе ТРЦ «ИЮНЬ», напротив АЗС у поселка «Северная долина» и на улице Гаражная в районе дома №3.

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