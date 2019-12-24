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Ледяная сказка: на главной площади Сыктывкара засиял волшебный городок

Ледяная сказка: на главной площади Сыктывкара засиял волшебный городок

24 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Роман Кулик / PG11.ru / Сыктывкарский ледовый городок засиял огнями 23 декабря
На праздничный объект в центре города потратили 5,3 миллионов рублей из городского бюджета

В Сыктывкаре проверили, готов ли ледовый городок к запуску, и включили там иллюминацию. Горожане активно фотографируют арт-объекты и с удовольствием гуляют по площади среди сказочных персонажей. Как сейчас преобразилась площадь, узнал корреспондент портала PG11.ru23 декабря комиссия во главе с замруководителя администрации Сыктывкара Еленой Семейкиной проверила ледовый городок. Никаких нарушений комиссия не нашла: конструкции безопасные, а праздничное освещение исправно работает. Иллюминация будет работать с 14.30 до 23.00 ежедневно.

Напомним, строительство ледового городка началось 16 декабря, основная концепция - «Царство снежной королевы». Главная елка Сыктывкара засияла яркими бантами и звездой, а ее подставку скрыли за резной ледяной оградой. На ней выставлены северные олени и сам Дед Мороз.Светодиодные композиции имитируют салют и дарят новогоднее настроение почти как настоящие фейерверки.Также площадь традиционно украшают светодиодные деревья.В ледовом городке есть и лабиринт, вокруг которого разместили фигуры лесных зверей и птиц.Все фигуры подсвечены, а недалеко от входа с поздравлением на коми языке находятся скамейки.Торжественное открытие елки состоится 26 декабря в 16.00.

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А вы уже были в ледовом городке? Расскажите в комментариях.

 

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