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Откровенные фото, загадочный незнакомец и землетрясение: итоги недели в Коми

Откровенные фото, загадочный незнакомец и землетрясение: итоги недели в Коми

22 декабря 2019 Возрастное ограничение: 16+
PG11.ru
Горожанам будет что вспомнить

Уходящая неделя в Коми ознаменовалась множеством громких событий. Серди них было много необычного, странного и пугающего, и даже пикантного: чего стоят только истории сыктывкарцев о ню-фотосессиях и заработке на горячих фото. Портал PG11.ru приводит дайджест самых актуальных новостей недели. 

В лесу Коми нашли обмороженного мужчину в летней одежде

В Сосногорском районе произошел очень странный случай: охотник нашел странного мужчину в летней одежде. При себе у него был только пакет с кофе, а сам он не смог назвать даже собственного имени. Человек три дня плутал в лесу, а его ноги отмерзли настолько, что почернели. Вскоре пострадавшего доставили в Нижний Одес, а азтем увезли в реанимацию.

Сыктывкарцы: «На улице в Эжве лежал труп»

18 декабря во дворе дома №11 по улице Космонавтов в Сыктывкаре прохожий случайно увидел тело мужчины. Горожанин к тому времени уже не подавал признаков жизни. По факту смерти мужчины Эжвинским подразделением следственного отдела Сыктывкара проводится доследственная проверка. По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера.

В селе Коми рысь залезла на дерево и уснула у всех на виду

Жители Ижемского района стали свидетелями необычного визита дикого зверя: на дереве мирно спала огромна рысь. Животное сняли на камеру и опубликовали снимки в Сети. Животное мирно дремало прямо на ветвях «лысой» березы. Удивительно, но зверю не мешали ни любопытные взгляды, ни окружающий шум.

«Иногда меня тошнит от мужчин»: 44-летняя «ночная бабочка» из Сыктывкара рассказала о своей работе

44-летняя сыктывкарка утверждает, что зарабатывает около 50 000 рублей в месяц. Но профессия у нее не совсем обычная: она оказывает интимные услуги мужчинам. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с женщиной и узнал, что ее подтолкнуло к «древнейшей» профессии. Она анонимно рассказала о специфике своей работы.

«Пришла и сразу разделась»: сыктывкарский фотограф о том, как снимает голых женщин

Обнаженная грудь, торчащие соски и голая пятая точка  - это можно увидеть на фото, которые делает сыктывкарец под псевдонимом Shell Photographer. Мужчина снимает в жанре ню и раздевает женщин ради искусства. Об угрозах ревнивых мужей, способах уговорить клиентку и интимных отношениях с моделями фотограф рассказал порталу PG11.ru

«Мурашки по коже»: житель Коми встретил стаю волков на озере

13 декабря неподалеку житель Корткеросского района наткнулся на группу волков. Мужчина отправился на рыбалку, где и увидел серых разбойников воочию и даже снял их на видео. Об этом он рассказал на своей странице в Сети.

Жители Коми сообщают о землетрясении: «Посуда с полок повылетала»

Ночью 17 декабря жители Воркуты ощутили землетрясение. Они написали о сильных поземных толчках в Сети. Как рассказали  горожане, между 1.00 и 4.00 утра жители дома по улице Шерстнева, 4а начало буквально шатать. Как оказалось позже, весь Тиман ощутил это явление: люди просыпались посреди ночи от движения мебели, падения посуды и тряски прямо в кровати.

Сыктывкарка продаёт интимные фото в Интернете: «Это не проституция»

Сыктывкарка продаёт интимные фотографии мужчинам в Интернете. С таким хобби девушка зарабатывает около 12 000 рублей в месяц. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с сыктывкаркой и узнал, почему она рассылает интимные фото за деньги и кто их покупает.

В Коми мужчина пытался изнасиловать таксистку

18 декабря 41-летний свердловец сел в такси к жительнице Коми. На остановке у переезда железнодорожной станции Пожня он вдруг набросился на нее и стал избивать, а затем и вовсе попытался изнасиловать, однако в ситуацию вмешался прохожий, который остановил злоумышленника.

Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление и отбыл срок в колонии в Коми. После освобождения он проживал в одном из поселков Сосногорского района. Сейчас в отношении подозреваемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Животные Красота ЧП

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