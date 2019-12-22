Откровенные фото, загадочный незнакомец и землетрясение: итоги недели в Коми

Уходящая неделя в Коми ознаменовалась множеством громких событий. Серди них было много необычного, странного и пугающего, и даже пикантного: чего стоят только истории сыктывкарцев о ню-фотосессиях и заработке на горячих фото. Портал PG11.ru приводит дайджест самых актуальных новостей недели.

В Сосногорском районе произошел очень странный случай: охотник нашел странного мужчину в летней одежде. При себе у него был только пакет с кофе, а сам он не смог назвать даже собственного имени. Человек три дня плутал в лесу, а его ноги отмерзли настолько, что почернели. Вскоре пострадавшего доставили в Нижний Одес, а азтем увезли в реанимацию.

18 декабря во дворе дома №11 по улице Космонавтов в Сыктывкаре прохожий случайно увидел тело мужчины. Горожанин к тому времени уже не подавал признаков жизни. По факту смерти мужчины Эжвинским подразделением следственного отдела Сыктывкара проводится доследственная проверка. По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера.

Жители Ижемского района стали свидетелями необычного визита дикого зверя: на дереве мирно спала огромна рысь. Животное сняли на камеру и опубликовали снимки в Сети. Животное мирно дремало прямо на ветвях «лысой» березы. Удивительно, но зверю не мешали ни любопытные взгляды, ни окружающий шум.

44-летняя сыктывкарка утверждает, что зарабатывает около 50 000 рублей в месяц. Но профессия у нее не совсем обычная: она оказывает интимные услуги мужчинам. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с женщиной и узнал, что ее подтолкнуло к «древнейшей» профессии. Она анонимно рассказала о специфике своей работы.

Обнаженная грудь, торчащие соски и голая пятая точка - это можно увидеть на фото, которые делает сыктывкарец под псевдонимом Shell Photographer. Мужчина снимает в жанре ню и раздевает женщин ради искусства. Об угрозах ревнивых мужей, способах уговорить клиентку и интимных отношениях с моделями фотограф рассказал порталу PG11.ru

13 декабря неподалеку житель Корткеросского района наткнулся на группу волков. Мужчина отправился на рыбалку, где и увидел серых разбойников воочию и даже снял их на видео. Об этом он рассказал на своей странице в Сети.

Ночью 17 декабря жители Воркуты ощутили землетрясение. Они написали о сильных поземных толчках в Сети. Как рассказали горожане, между 1.00 и 4.00 утра жители дома по улице Шерстнева, 4а начало буквально шатать. Как оказалось позже, весь Тиман ощутил это явление: люди просыпались посреди ночи от движения мебели, падения посуды и тряски прямо в кровати.

Сыктывкарка продаёт интимные фотографии мужчинам в Интернете. С таким хобби девушка зарабатывает около 12 000 рублей в месяц. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с сыктывкаркой и узнал, почему она рассылает интимные фото за деньги и кто их покупает.

18 декабря 41-летний свердловец сел в такси к жительнице Коми. На остановке у переезда железнодорожной станции Пожня он вдруг набросился на нее и стал избивать, а затем и вовсе попытался изнасиловать, однако в ситуацию вмешался прохожий, который остановил злоумышленника.

Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление и отбыл срок в колонии в Коми. После освобождения он проживал в одном из поселков Сосногорского района. Сейчас в отношении подозреваемого в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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