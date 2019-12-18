«Мурашки по коже»: житель Коми встретил стаю волков на озере (видео)

13 декабря неподалеку житель Корткеросского района наткнулся на группу волков. Мужчина отправился на рыбалку, где и увидел серых разбойников воочию и даже снял их на видео. Об этом он рассказал на своей странице в Сети.

32-летний Сергей Кириллов отправился рыбачить на озеро близ села Маджа возле базы отдыха «Шишкин лес». Внезапно из леса к нему вышли три волка, которых он прогнал свистом и криками. Мужчина даже сумел снять встречу на видео, где слышно, как он с облегчением комментирует успешную попытку напугать хищников:

- Ох, как быстро побежали. Слава богу, испугались. У самого мурашки по коже. Ох, черти. Слава богу, - говорит Сергей Кириллов в ролике.

Знакомые рыбака на его странице в Сети посоветовали мужчине брать с собой ружье или петарды, а кто-то оказался поражен тем фактом, что животные бродят прямо у базы отдыха.

- На озере порыбачил с адреналином! - прокомментировал свои приключения автор ролика у себя на странице.

Отметим, что волки стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Так, недавно под столицей Коми удалось застрелить одного серого. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков. Отныне за каждого убитого серого хищника будут платить 25 тысяч рублей.

Как решить проблему с волчьими набегами? Делитесь предложениями в комментариях под новостью.

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