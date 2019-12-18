«Иногда меня тошнит от мужчин»: 44-летняя «ночная бабочка» из Сыктывкара рассказала о своей работе

44-летняя сыктывкарка утверждает, что зарабатывает около 50 000 рублей в месяц. Но профессия у нее не совсем обычная: она оказывает интимные услуги мужчинам. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с женщиной и узнал, что ее подтолкнуло к «древнейшей» профессии. Она анонимно рассказала о специфике своей работы.

Почему вы стали оказывать интимные услуги за деньги?

- Сейчас мне 44 года, у меня двое детей. В 2013 году я развелась. Это был тяжёлый развод, после которого я ненавидела мужчин, отношения и секс. Так продолжалось 4 года. Возможно, именно после этого я ушла в интим за деньги. До этого я всю жизнь работала обычным продавцом.

Кто был первым клиентом?

- Первым был мой знакомый, он долго вился вокруг меня, пытался ухаживать и затащить меня в постель. Я не знала, как его отшить и предложила ему свои услуги, но за деньги. В итоге он согласился. После этого я поняла, что таким способом можно зарабатывать. Первые клиенты были ненапряжные: все было очень комфортно. Может быть поэтому я втянулась.

Это основной заработок?

- Да, за месяц зарабатываю больше 50 тысяч рублей. Бывает, что за день приходит много клиентов, а иногда тишина. Все зависит от дня зарплаты у мужчин, от дня недели. Иногда бывает так, что вдруг резко всем сыктывкарским мужчинам хочется близости.

Когда вы работаете?

- У меня есть, если можно сказать, часы работы. С утра я дома готовлю обед, позже могу сходить в бассейн или по магазинам, решить свои дела. Потом я иду на съёмную квартиру, где я принимаю клиентов. Примерно в обед начинается мой рабочий день и заканчивается не позднее 22.00. У меня есть дети, которые меня ждут дома. Конечно же, они не знают, как я зарабатываю деньги. Мои подружки знают, чем я занимаюсь и относятся нормально. Для них моя работа не стало шоком. Хотя если бы мне 3 года назад сказали, чем я буду заниматься, я бы не поверила.

Кто ваш обычный клиент?

- 90% - это женатые мужчины в возрасте около 30 лет. Кто-то из них с женой поссорился, кто- то пьяный куражит и хочет женской ласки. Мужчина приходит сначала для секса, а потом поговорить. Многим надо выговориться. Поэтому я их терпеливо слушаю, могу поддержать разговор на любую тему. Однажды ко мне пришёл клиент, который очень волновался, что может подцепить венерическое заболевание. Закончилось всё тем, что он в разгар процесса сбежал от меня. Мужчина спешил так, что забыл своё нижнее белье.

Бывают агрессивные клиенты?

- Бывают агрессивные, но когда с ними мило и вежливо общаешься, они становятся спокойными. Если бы я в ответ начала грубить, то был бы конфликт, но я взрослая и опытная женщина. Чаще бывает, когда мужчина пытается «кинуть» на деньги. У меня нет средств самообороны. Я немного с придурью, поэтому ничего не боюсь. Но за два года еще не было случая, когда бы меня пытались побить.

Устаете на работе?

- Я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь. Но, как и любая деятельность, моя работа может утомить. Иногда под вечер меня уже тошнит от мужчин. Но к следующему рабочему дню я восстанавливаюсь и снова готова к работе. В планах в ближайшем будущем перейти к более мягкой форме работы - массажу. Сейчас у сыктывкарских мужчина популярен эротический массаж и я планирую попробовать себя в этой сфере услуг. Максимум принимаю пять клиентов в день. При этом проверяюсь на венерические заболевания два раза в месяц.

В России проституция запрещена. Это регламентирует 241 статья уголовного кодекса РФ. Текст гласит: деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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