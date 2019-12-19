В селе Коми рысь залезла на дерево и уснула у всех на виду (фото)

Жители Ижемского района стали свидетелями необычного визита дикого зверя: на дереве мирно спала огромна рысь. Животное сняли на камеру и опубликовали снимки в Сети. По словам жителя села Мохча Павла Канева, лесную гостью он заметил днем 19 декабря. Животное мирно дремало прямо на ветвях «лысой» березы. Удивительно, но зверю не мешали ни любопытные взгляды, ни окружающий шум:

- В последнее время в Коми Республике зачастую в городах и селах можно увидеть медведей, волков, лисиц, белок и так далее. К этим животным все уже привыкли. Но сегодня в селе Мохча Ижемского района хозяин одного из дворов обнаружил на ветках березы удобно расположившуюся рысь. Судя по ее поведению, никакого дискомфорта она не ощущает. Лежит и посапывает на ветках. Даже не мешают шум мимо проезжающих по дороге автомобилей, лай собак и громкие разговоры людей, собравшихся посмотреть на необычную для села кошку, - прокомментировал встречу автор фотографий.

Кстати, совсем недавно такую же ситуацию наблюдали жители Сосногорска, где рысь расселась на ветках в местечке Аэропорт. Как отметили местные жители в комментариях, рысь бегала в районе города уже не первый день, и вот в последний раз ее заметили на дереве.

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