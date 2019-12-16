Сыктывкарка продаёт интимные фото в Интернете: «Это не проституция»

Сыктывкарка продаёт интимные фотографии мужчинам в Интернете. С таким хобби девушка зарабатывает около 12 000 рублей в месяц. Корреспондент портала PG11.ru пообщался с сыктывкаркой и узнал, почему она рассылает интимные фото за деньги и кто их покупает.

Сыктывкарке всего 19 лет, зовут ее Вероника. Она переехала в столицу Коми недавно из Архангельска для того, чтобы учиться. Закончила школу с хорошим дипломом, состояла в российском движении школьников, была активным волонтёром. Как только девушка стала студенткой и жить отдельно от родителей, ей перестало хватать денег на карманные расходы. Именно поэтому она нашла себе пикантный способ дополнительного заработка.

Почему решила зарабатывать именно так?

- О такой работе я узнала случайно. Несколько раз видела рекламу на сайтах, где говорили о девушках, которые раздеваются на камеру за деньги. Я заинтересовалась и начала изучать эти сайты и тех людей, которые их посещают. Была на прямых трансляциях девушек и сама видела, как им в очередной раз переводят деньги просто за то, что они общаются с мужчинами на запретные темы. Позже набралась смелости и попробовала. Но решилась на более безопасный способ: виртуальный секс по переписке. Зарегистрировалась в различных соцсетях под вымышленными именами. Фото в профиле не моё - обычно это лица симпатичных девушек с Интернета.

Как проходит рабочий процесс?

- Как правило, начинаю общение сама. Диалог веду легко: «привет», потом в ход идут милые смайлики, обычные вопросы типа «как дела?», «чем занимаешься?». Далее предлагаю поразвлечься виртуально. В 99% случаев мужчины соглашаются. Деньги прошу не сразу, просто в начале беседы упоминаю о трудном материальном положении. Особо щедрые мужчины сами предлагают за небольшую материальную помощь общаться на интимные темы. Основная публика — мужчины от 25 до 40 лет, семейные. Поэтому переписываться с клиентами лучше поздно вечером, когда их родные уже крепко спят.

Фотографии делаешь сама?

- Свои фото я не использую. Их я беру с закрытых групп и сообществ с домашними интимными материалами. Женатые мужчины очень падки на такие снимки и иногда их тяжело остановить. Просят всё больше и больше общения и фото. Иногда сыктывкарцы озвучивают странные желания. Один клиент однажды попросил называть его непослушной свинкой.

Сколько ты зарабатываешь?

- Со временем я привыкла к такой подработке и уже заранее понимаю, кто из мужчин отправит мне деньги, а кто - нет. В итоге за неделю получается заработать около 3000 рублей. Как правило, заработок я трачу на косметику. Возможно заработать и больше, но для этого нужно время и терпение, которых часто не хватает.

Считаешь ли ты свое хобби аморальным?

- Мне нравится мой способ заработка, так как это не проституция. Я не нарушаю закон, у меня нет опасности заразиться каким-нибудь венерическим заболеванием. По сути, я лишь помогаю людям, а они в ответ помогают мне. Да, это противно. Иногда устаёшь притворяться, писать о том, что ты пошлая, рассказывать свои несуществующие фантазии. Но в моем случае не надо показывать своё лицо и тело. Можно использовать картинки и получать деньги. Я чувствую себя в какой -то степени спасительницей браков, так как мужчины изменяют своим жёнам виртуально, а не в реальной жизни.

Редакция портала PG11.ru не призывает никого к такому виду заработка и к потреблению такого контента.

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