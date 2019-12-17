Жители Коми сообщают о землетрясении: «Посуда с полок повылетала»17 декабря 2019
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mapio.net
Горожане не могли уснуть от страха
Ночью 17 декабря жители Воркуты ощутили землетрясение. Они написали о сильных поземных толчках в Сети, сообщает «Комиинформ».
Как рассказали горожане, между 1.00 и 4.00 утра жители дома по улице Шерстнева, 4а начало буквально шатать. Как оказалось позже, весь Тиман ощутил это явление: люди просыпались посреди ночи от движения мебели, падения посуды и тряски прямо в кровати.
- Хорошо так тряхнуло, увлажнитель зашатался сильно, неприятно как-то было, - рассказала Елена Бричкова.
- На Тимане в девятиэтажках на верхних этажах посуда повылетала с полок, и даже мебель с места сдвинулась, - написал Александр Кочержук.
- Сердце забилось так, что потом до пяти утра не могли уснуть. Это очень страшно на самом деле, - говорит горожанка.
Тем не менее, по информации Института геологии КНЦ УрО РАН, землетрясения не такая уж редкость для Заполярья. В последний раз такое случалось всего пару лет назад и произошло в 70 километрах от Воркуты. Впрочем, по мнению ученых, это мог быть и горный удар в одной из шахт, а не землетрясение.
- Если этой ночью действительно было землетрясение, его зафиксируют финские станции, информация будет записана в Архангельске. Чтобы подтвердить информацию, нам нужно некоторое время, - рассказал ученый Валерий Удоратин.
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