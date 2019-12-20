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«Пришла и сразу разделась»: сыктывкарский фотограф о том, как снимает голых женщин

«Пришла и сразу разделась»: сыктывкарский фотограф о том, как снимает голых женщин

20 декабря 2019 Возрастное ограничение: 16+
Фото из архива Shell Photographer / Сыктывкарский фотограф рассказал, как снимает голых женщин
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Обнаженная грудь, торчащие соски и голая пятая точка  - это можно увидеть на фото, которые делает сыктывкарец под псевдонимом Shell Photographer. Мужчина снимает в жанре ню и раздевает женщин ради искусства. Об угрозах ревнивых мужей, способах уговорить клиентку и интимных отношениях с моделями фотограф рассказал порталу PG11.ru

Как ты стал фотографировать обнаженных женщин?

Я не сразу стал ню-фотографом. Первое время снимал на простой фотоаппарат разных букашек, цветочки, дни рождения друзей. Потом купил профессиональную аппаратуру. А в 2013 году на одном из мастер-классов научился снимать в студии.  Мне это понравилось, и я решил развиваться: купил уроки от именитых фотографов и поехал в Санкт-Петербург на обучение. Это было в 2014 году. 

- В Питере я пробовал снимать детей, делать семейные фотосессии, пейзажи, натюрморты и обнаженных девушек.  Ню съемке я учился у Ильи Рашапа - известного фотографа. Заметил, что больше получается снимать обнаженную натуру. С детками очень сложно работать, это больше для девочек жанр, с пейзажем как-то не срослось. 

- Первые фото я отправил своей, на тот момент, жене. Мне было важно ее мнение. Фото ей понравились, она одобрила мои начинания и поддержала меня. Никакой ревности с ее стороны не было. И пока я был в Питере, решил продолжить ню-фотографию и собрать портфолио.  На тот момент такого рода искусство было не распространено и в Сыктывкаре я рисковал остаться вообще без моделей

Ты не стеснялся голых женщин? Тебе было просто с ними работать? 

- Было несложно начать работать в жанре ню. Начинал я на коммерческих мастер-классах. Приходит профессиональная модель из агентства, которой заплатили за работу, раздевается и 15 фотографов снимают ее с разных ракурсов. 

- Сложно было после курсов, когда я сам стал искать моделей для портфолио. Даже в большом городе в те времена это было проблематично. Первые несколько раз на съемке я стеснялся: не знал, как попросить снять белье. Но это быстро прошло. 


Сложно ли найти героинь для обнаженных фотосессий?

- После приезда из Санкт-Петербурга начались проблемы. Открыто ню-съемки у нас никто почти не проводил. Были те, кто хотел фотосессию для себя, но не для публичной демонстрации. Сложно было найти модель, поэтому была «полуобнаженка»: кто-то руками грудь прикрывал, кто-то только спину обнажал, кто-то только попу. 

- В 2014-2015 годах   люди относились к такому искусству настороженно. Некоторым девочкам, которые были моими моделями, очень досталось: друзья и родственники писали им «что это за порнуха!».  Сложно было не найти модель и провести фотосессию, а потом после всего взаимодействовать с мнением окружающих. 

- Но иногда встречаются девушки без комплексов.  Бывает, только пришла, а ты пока настраиваешь камеру она сразу разделась. Сейчас у меня большое портфолио,  плюс в городе появились новые ню-фотографы, развиваются соцсети и девушки уже не стесняются выкладывать свои обнаженные фотографии.  Сыктывкарки уже не так сильно бояться раздеться перед камерой.

Как ты раскрепощаешь девушку? 

- Большинство девушек стесняется, но, в среднем, за полчаса стеснение проходит. Девушка перестает меня замечать, если умеет, начинает позировать свободно,  если не умеет, то мы пытаемся какие-то позы придумать во время съемки или заранее это обговариваем. В основном, раскрепощение проходит в беседе, мы разговариваем, где-то я шучу, где-то можно за жизнь поговорить. Да, на это тратится время, но зато девушка начинает видеть во мне не мужчину, а специалиста. Это как к гинекологу сходить или к маммологу. 

- Алкоголь или какие-то другие средства во время фотосессии я запрещаю. Неизвестно,  как девушка себя поведет после алкоголя: одна раскрепостится и будет хорошо позировать, а другая будет не в адеквате.

Часто ли после съемок тебя просят удалить фото? 

- Такие случаи происходят регулярно. Сейчас я мало фотографирую в жанре ню, но периодически  просят удалить фото даже со старых фотосессий. Например, работала девушка в одном месте,  поменяла работу и теперь ей нельзя, чтобы такие фото были на всеобщем обозрении. Либо встречалась с одним парнем, а стала с другим, который ревнует. 

- Все мои фото, которые есть в портфолио, сделаны на определенных условиях. Модель за них не платит, но подписывает модельный релиз,  то есть соглашение на публикации фото. Это письменное разрешение - юридический документ. То есть девушка не может меня заставить удалить ее голые фото. Но так как наш город очень маленький, я обычно иду навстречу. Но предлагаю заплатить мне, как за коммерческую фотосессию. 

- Это не шантаж! Коммерческая съемка по договору конфиденциальная: фотографии нигде не публикуются, я отдаю клиентам фото и удаляю у себя. 

Угрозы поступают? 

- Да, иногда девочки названивают и пишут, иногда звонят их мужья, говорят гадости, требуют удалить фото и угрожают. Если мне сразу угрожают, то я иду на принцип - у меня есть договор, хотите, давайте разбираться через суд! И такие случаи были, но, конечно, закон был на моей стороне.

Не грозились ли тебе прямо во время съемок?

- У меня на съемках никогда не присутствуют ни мужья, ни кто-то из родственников. Это нужно для того, чтобы на клиентку или модель никто не давил морально, чтобы ей было комфортно и она не зажималась. Если девушка по какой-то причине боится меня, то я могу на съемке разрешить присутствовать лучшей подруге или другу, с которым у нее нет отношений. Такое было не раз. Адекватные девушки заранее оговаривают съемку со своими молодыми людьми или мужьями: что можно, а что нельзя. У некоторых моделей вообще мужья поощряют такие съемки. Есть такие пары, где мужчина нейтрально относится к съемкам, или не очень доволен, но все равно не запрещает. 

- Был случай, когда девушка втихаря от мужа пофоткалась, и он мне позвонил. Я даже не понял, чего он хочет  от меня. Назначил встречу, в итоге сам не явился. Я не из робкого десятка, был готов пообщаться, но муж так и не пришел. 

- Перед тем, как сделать фотосет, я встречаюсь с моделями и клиентками, обсуждаю идеи и образы и задаю вопрос: есть ли молодой человек или муж, согласен или нет, спрашивала ли у него разрешение. Если говорит, что не спрашивала, и это будет сюрприз, то я сначала отправляю домой, чтобы узнала точно. Как-то девушка сделала фото на 23 февраля, мужчина мне ничего не сказал, но ей бурно выразил недовольство.

Зачем ты снимаешь голых женщин? Это заработок или хобби? 

- Фотографии обнаженных девушек для меня никогда не были источником заработка. У меня есть основная работа - тоже фотографом, но другого плана. Ню-съемку я провожу как художник. Даже если у художника нет заказов, он все равно будет писать картины. Я так же. Мне нравится фотографировать - я фотографирую. У меня творческий кризис - я не фотографирую.

Почему именно обнаженных женщин? Мне нравится, когда нет ничего лишнего. Я получаю эстетическое удовольствие после съемки, во время ретуши. Когда из неидеальных тел получаются совершенные. Люблю положительные отзывы о своих работах. Я зарабатываю на ню-съемке, когда фотографирую за деньги - тех девушек, которым работа или другие условия не позволяют быть просто моделью. Но заработок не сильно большой, так как в Сыктывкаре не очень много таких клиенток. 

Пытались ли тебя соблазнить во время фотосессии?

- Когда я начал снимать ню,  я был женат. И тогда, и сейчас, перед всеми обнаженными съемками девушки проходят собеседование. Мы обсуждаем не только стилистику фото и локацию. Во время разговора я потихоньку выясняю, что от фотосессии хочет девушка: красивые фото или фотографа. Может кому-то я зря отказал. Но зато не было откровенных приставаний во время съемки.

Как ты относишься к тому, что фотограф спит со своей моделью? 

- Интимные отношения между моделью и фотографом возможны, если это взаимно и если люди свободны. До развода я не позволял моделям подумать, что я на что-то намекаю. Сейчас я свободный мужчина и если девушка тоже не в отношениях, то вполне возможно, что наши отношения могут быть не только рабочими. Я вообще не понимаю, как можно вступить в интимные отношения прямо на съемке. Съемка - это работа! А модель для меня не женщина, а объект. На съемке я не возбуждаюсь , даже если девушка полностью голая.  

Что ты думаешь по поводу того, что одна из моделей обвинила фотографа Марата Сафина в изнасиловании? 

- Считаю, что это черный пиар. Либо модель решила прославиться, либо они оба решили так повысить к себе внимание. Марат давно работает, возможно, его  популярность постепенно теряется. Ведь все, кому не лень, обсудили его. Этот скандал - тоже в каком-то роде известность. Марат писал в соцсетях, что у него были отношения с этой девушкой, когда он был женат. Но любая здравомыслящая девушка сразу бы написала заявление в полицию, а не спустя 3,5 года. Поэтому я скептически отношусь к скандалу.

Твоя любимая женщина не ревнует  к клиенткам? 

- Я первые свои ню-фотографии отсылал жене. Она меня приревновала только в одном случае: подумала, что я в бане с женщинами. Но на самом деле у меня был проект в странном маленьком помещении на теплоузле. Я все объяснил потом, она меня поняла. Ну смотрю на голых и смотрю - для меня это работа, я ей сразу объяснил. Сейчас, когда я в отношениях, я сразу рассказываю, что снимаю ню - и тут уже выбор девушки,  готова ли она начать встречаться с мужчиной, который снимает раздетых девушек, или нет.

От обилия голых женщин не пропадает желание заниматься сексом? 

- Нет. Модель может быть запретным плодом и будоражить желание, но когда реализуешь его дома с любимой женщиной - это очень круто! 

У тебя в портфолио только красивые и стройные девушки. Почему ты фотографируешь только их? 

- То, что я снимаю только стройных и молодых, не совсем правда. Да, их много у меня в портфолио. Но стройными и молодыми их делаю я в фотошопе. Большинство девушек далеки от идеала. За все время было три-четыре девушки, которым ничего не надо было менять: как сфотографировал, так и выложил. Всем нужно что-то поправлять. Летом было желание найти модель с пышными формами. Были две претендентки, но обе сами отказались. Многие девушки с лишним весом стесняются и не понимают, что я оставлю им их вес, но уберу бугорки, целлюлит. Я пытался им это объяснить, но они стесняются. Я снимал таких девушек, но не для всеобщего обозрения. Они не хотели огласки.  

- Для портфолио пока не могу найти пышечку. Были модели с татуировками и совсем не юные девушки. Не то что бы я не хочу снимать взрослых женщин. Они сами не хотят фотографироваться. Вряд ли где-то в Сыктывкаре есть бабулька, которая хочет сняться ню. Если найду, то буду очень рад! 

- Самой взрослой модели было 35 лет. Все растяжки, шрамы, странные татуировки я исправил, получилось идеально и, возможно, даже по фото не понять, сколько ей лет

Много ли людей говорят гадости про твои работы?

- Хейтеров было много, когда мы в 2014-м начали продвигать обнаженные фотосессии. Но лично мне никто не высказывал гадости. Может потому, что я большой и страшный. А вот моделям пишут гадости - и подружки, и посторонние парни. Мол, у тебя есть мужчина,  как тебе не стыдно фоткаться обнаженной.  Родители часто выносят мозг. 

Именно о качестве фото не слышал гадких слов. О внешности девушек тоже - я ретуширую много, и все наоборот говорят, что очень красивые. Я моделей прошу иногда назвать тех людей, которые хейтят их.  Были случаи, когда мне сливали этих людей, я пытался объяснить, что это искусство, что это красиво, что в 15 веке и еще раньше рисовали голых женщин. Но если человек зациклен, что это плохо, то его не переубедишь. Стараюсь своим творчеством донести до общества, что обнаженная фотография - это красиво!

- У нас маленький город и в нем быстро расходятся слухи. Ненавистники действуют не напрямую, а начинают шептаться за спиной. Не понимая сути ню-съемки, начинают говорить бред и придумывать нехорошие истории. Слухи быстро распространяются и бывает смешно, как вообще человек мог такое придумать? 

Каким ты видишь свое будущее? Будешь ли дальше фотографировать раздетых женщин? 

- Невозможно предугадать,  что будет через 10 лет. Фотографировать точно буду. А на счет ню-съемки  скажу так: модели и клиентки выбирают фотографов не только по портфолио. Часто критерием выступает внешний вид. Мне несколько моделей сказали, что никогда не пойдут фоткаться к старому дряхлому, толстому фотографу. Сейчас мне 33 года, и ко мне приходят девушки лет на 7 старше или младше.

- Через 10 лет мне будет 43 и молодые девушки перестанут ко мне ходить. Даже те, кто у меня снимается, предпочитают молодых фотографов.  Через 10 лет будут еще моложе девочки и еще моложе фотографы, ко мне будут бояться ходить. Но такова реальность в маленьком городе. Кроме того, неизвестно, что будет с законодательством. Может, как в Америке запретят публиковать соски. Или вообще запретят ню-фотосъемку. Если все будет нормально, то, конечно, свое увлечение буду продолжать. 

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Анонимно Красота Секс

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