В "Светофор" за белорусской тушенкой: вскрываем три банки с консервами и смотрим, что на самом деле внутри
- 09:20 16 июня
- Иван Скоробогатов
Мы привыкли доверять белорусским продуктам. Но когда банка той же марки стоит на 50 рублей дешевле, это повод насторожиться. Решили проверить, что скрывается за экономией в «Светофоре».
Эталоном стала «Селянская» тушёнка за 142 рубля. Внутри — крупные куски мяса, минимум жира и чистый вкус. Без сюрпризов.
Дешёвая версия того же завода оказалась фаршем из шкур и муки.
Банка из дискаунтера стоила 94 рубля. Разница колоссальная. В составе: шкуры, вода, мука и ферроцианид калия. Вместо мяса — солёное салообразное пюре. Заводы реально делают разные линейки для разных полок.
Худший образец нашёлся у Оршанского комбината. Цена — 105 рублей, запах — отвратительный. Внутри бесформенная масса в жёлтом жире, а не говядина. Свиные головы и шкуры в составе — и это заявлено как «Говядина тушёная».
Но есть и приятные исключения.
Консервированный горошек за 60 рублей порадовал. Крупные зёрна, прозрачный рассол, свежий вкус. Это доказывает: в бюджетных сетях можно найти хорошее, если знать, что искать.
Главные правила для покупателя:
- Дорогая тушёнка — единственный вариант получить мясо, а не фарш.
- Проверяйте этикетку. «Механическая обвалка» или субпродукты — верный знак проблемы.
- Осматривайте банку. Вмятины и вздутие — брак.
- Ищите высший сорт. Там только мясо, соль и лавровый лист.
Вывод: репутация бренда не гарантирует качества дешёвой банки.
Традиционная тушёнка не может стоить копейки. Если в составе есть шкуры, голова или мука — это не тот продукт, которого вы ждали. Лучше переплатить и съесть, чем выбросить.
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