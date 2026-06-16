В "Светофор" за белорусской тушенкой: вскрываем три банки с консервами и смотрим, что на самом деле внутри

Фото из архива "ПроГорода"

Мы привыкли доверять белорусским продуктам. Но когда банка той же марки стоит на 50 рублей дешевле, это повод насторожиться. Решили проверить, что скрывается за экономией в «Светофоре».

Эталоном стала «Селянская» тушёнка за 142 рубля. Внутри — крупные куски мяса, минимум жира и чистый вкус. Без сюрпризов.

Дешёвая версия того же завода оказалась фаршем из шкур и муки.

Банка из дискаунтера стоила 94 рубля. Разница колоссальная. В составе: шкуры, вода, мука и ферроцианид калия. Вместо мяса — солёное салообразное пюре. Заводы реально делают разные линейки для разных полок.

Худший образец нашёлся у Оршанского комбината. Цена — 105 рублей, запах — отвратительный. Внутри бесформенная масса в жёлтом жире, а не говядина. Свиные головы и шкуры в составе — и это заявлено как «Говядина тушёная».

Но есть и приятные исключения.

Консервированный горошек за 60 рублей порадовал. Крупные зёрна, прозрачный рассол, свежий вкус. Это доказывает: в бюджетных сетях можно найти хорошее, если знать, что искать.

Главные правила для покупателя:

Дорогая тушёнка — единственный вариант получить мясо, а не фарш.

Проверяйте этикетку. «Механическая обвалка» или субпродукты — верный знак проблемы.

Осматривайте банку. Вмятины и вздутие — брак.

Ищите высший сорт. Там только мясо, соль и лавровый лист.

Вывод: репутация бренда не гарантирует качества дешёвой банки.

Традиционная тушёнка не может стоить копейки. Если в составе есть шкуры, голова или мука — это не тот продукт, которого вы ждали. Лучше переплатить и съесть, чем выбросить.

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