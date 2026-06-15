Овощное лечо за 5 минут — шикарная закуска даже на праздник: вот куда девать кабачки — и 20 банок на зиму будет мало
- 17:03 15 июня
- Иван Скоробогатов
Первый урожай кабачков потребляется быстро. Но потом их становится так много, что приходится раздавать соседям и знакомым. Этот рецепт лечо раз и навсегда решит проблему излишков. После него вы не отдадите ни одного кабачка.
Ингредиенты рассчитаны на стандартную порцию заготовок:
- 1 кг кабачков (примерно);
- 150 г репчатого лука;
- 1 кг сладкого перца;
- 1 литр томатного сока;
- 1 столовая ложка соли;
- 100 г сахарного песка;
- 100 мл уксуса 9%.
Нарежьте кабачки дольками толщиной не менее одного сантиметра. Слишком мелко крошить не стоит, иначе они потеряют приятный хруст. Лук нарежьте полукольцами, а сладкий перец — соломкой шириной около двух сантиметров.
Теперь соус. Разведите томатную пасту водой до умеренно густой консистенции. Добавьте уксус, сахар и соль. Если любите пряности, можно положить душистый перец, паприку, гвоздику или кориандр. Доведите соус до кипения в большой кастрюле.
Затем отправьте в кипящий соус все нарезанные овощи. Дождитесь повторного закипания и проварите ещё 3-5 минут. Овощи не должны развариться: важно сохранить текстуру. Готовое лечо разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Экспертное уточнение: Томатный сок лучше брать натуральный, без добавления крахмала и сахара. Иначе заготовка может получиться приторно-сладкой. Если сок слишком кислый, добавьте ещё половину чайной ложки сахара: это сбалансирует вкус. Хранить банки нужно в прохладном тёмном месте. Срок годности — до одного года.
Вердикт: Простой, быстрый и очень вкусный способ утилизировать кабачки. Заготовка получается сытной, ароматной и отлично идёт как самостоятельная закуска или гарнир к мясу. Никто и не догадается, что главный ингредиент — тот самый кабачок, который вы раньше раздавали.
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