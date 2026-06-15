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В "Магните" найден отличный соленый арахис: стоит почти копейки, а вкус не хуже "премиума"

В "Магните" найден отличный соленый арахис: стоит почти копейки, а вкус не хуже "премиума"Фото из архива "ПроГорода"

Цены растут, но не на всё. В магазинах у дома до сих пор можно найти товары, которые удивляют соотношением цены и качества. Один из таких неожиданных героев — солёный арахис из «Магнита» под брендом «Моя цена».

Стоит этот продукт буквально копейки. Но главное — вкус. Он действительно не уступает многим позициям из премиум-сегмента. Никакого прогорклого масла, никаких пережжённых ядер. Только хрусткая текстура и ровная обжарка.

Что внутри пачки: плюсы и минусы

  • Арахис крупный, отборный. Мусора и шелухи почти нет.
  • Соль распределена равномерно. Не пересолено, не недосолено.
  • Жарка свежая. Нет характерного привкуса «лежалых» орехов.
  • Цена — главный козырь. За такие деньги найти аналогичное качество сложно.

Есть и объективные недостатки. Упаковка стандартная, без зип-замка. Если не съесть сразу, орехи лучше пересыпать в герметичную банку. Иначе уже через пару дней они могут потерять хрусткость.

На кого рассчитан этот продукт

На тех, кто привык брать орехи к пиву, в дорогу или на перекус. На тех, кто не хочет переплачивать за яркую упаковку и громкое имя. Арахис «Моя цена» честно выполняет свою задачу: даёт вкусный и сытный продукт за минимальные деньги.

Экспертное уточнение: Обратите внимание на дату фасовки. Чем свежее арахис, тем приятнее его маслянистый вкус. Если пачка простояла на полке больше двух месяцев, есть риск, что орехи начнут горчить. Лучше выбирать экземпляры с минимальным сроком от даты производства.

Стоит 80-граммовый пакетик такого лакомства всего около 35 рублей.

Вердикт: это редкий случай, когда бюджетный бренд действительно радует. Никакого компромисса по вкусу. Просто хороший солёный арахис за смешные деньги.

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