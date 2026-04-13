"Выбросить нельзя продать": что делать со старыми и ненужными вещами. Рассказываю примеры историй из жизни

В каждом доме постепенно скапливаются вещи, оставшиеся от родителей или близких родственников. Многие из этих предметов уже не выполняют своих функций, но расставаться с ними сложно из-за сентиментальных соображений или непонимания, как с ними поступить.

Для одних людей эти вещи становятся источником ностальгии или даже чувства вины перед ушедшими родственниками. Другие искренне ценят старые предметы и находят удовольствие в их созерцании. Третьи воспринимают заполненное пространство как признак стабильности и достатка, объясняя гостям, что это не просто хлам, а семейные реликвии.

В противовес этому существует категория людей, которые без сожаления расстаются со старыми вещами, отправляя их на свалку. Они освобождают пространство для нового и ценят минимализм.

Отдельную группу составляют прагматики, которые систематически избавляются от ненужного, одновременно получая материальную выгоду от продажи так называемого «барахла».

Каждый подход имеет право на существование, и выбор всегда остается за человеком. Лично я периодически оказываюсь то в лагере хранителей, то в рядах тех, кто освобождает пространство. Несколько историй, которыми поделились читатели, возможно, помогут кому-то сформировать собственный взгляд на эту дилемму.

История Владимира Моя мама хранила с 1990 года жестяную банку с греческим оливковым маслом объемом 10 литров, откладывая ее «на потом». В 2004 году мы наконец вскрыли ее, и масло оказалось прогорклым. Срок его годности составлял не более двух лет, а оно пролежало четырнадцать. Аналогичная ситуация происходила с шоколадом и другими продуктами. Такое поведение целого поколения вызывает недоумение. Люди готовы были работать без отдыха, чтобы приобретать вещи, которые затем складировались в ожидании «лучших времен», следуя установке «Сам погибай, а товарища выручай». Зачем это было нужно? Многие всю жизнь копили на дорогую мебель из дуба или бука, практически вечную, но в 1980-е годы, когда появилась мода на доступные стенки из ДСП, массово избавились от качественных предметов интерьера. Теперь, посещая квартиры пожилых людей, часто видишь кухонные гарнитуры из ДСП, которые рассохлись, облезли и пришли в негодность, создавая впечатление запущенности.

История Евгения Я научился извлекать пользу из старых вещей и получаю удовольствие от процесса их обработки. Поэтому благодарен бабушке и родителям за оставленные сундуки с предметами. На свалку отправилась только поношенная одежда, мебель раздал за самовывоз. Все остальное — сувениры, фотографии с незнакомыми людьми, документы, открытки, сервизы, посуда, техника, книги, игрушки, гобелены — обрело новых владельцев, часть из которых живет за океаном. Особенно показательной была продажа трех чемоданов тканей, оставшихся от бабушки, в благополучном Подмосковье. Коробка с бритвенными лезвиями 1950-х годов принесла около 30 тысяч рублей, хотя, будучи неопытным продавцом, я мог выручить больше. Также были проданы инкассаторская сумка, новое солдатское хлопковое белье 1960-х годов и замшевый берет 1980-х. Многие предметы уходили недорого и не сразу, но итогом я доволен. Создается впечатление, что некоторые сторонники расхламления, часто сами имеющие скромный достаток, считают ниже своего достоинства извлекать пользу из старых вещей. Это их личный выбор.

Мнение, оставшееся без ответа Одно из высказываний запомнилось отсутствием прямого ответа на вопрос, что же делать — расхламляться или нет, путешествовать или оставаться на месте. Вероятно, каждый должен решить это самостоятельно. Автор утверждал, что все в мире преходяще. Мир постепенно меняется вместе с нами, что соответствует второму закону термодинамики. Каждый человек сам определяет смысл своего существования. Собирательство вещей, по его мнению, не хуже накопления впечатлений от путешествий. И то, и другое является формой потребления, просто разных ресурсов. Итог же для всех одинаков.

Практический подход другого комментатора В течение жизни накапливается много лишнего, что только занимает место и не приносит ни радости, ни практической пользы. Я продаю такие вещи через специализированные сайты. Суммы не всегда большие, но процесс приносит удовлетворение, а пространство освобождается. Ключевой момент — не начать заполнять освободившееся место новыми ненужными предметами. Пока что это удается.

Экспертное уточнение С психологической точки зрения, отношение к вещам предшествующих поколений часто отражает внутренний конфликт между эмоциональной привязанностью и стремлением к функциональности пространства. С экономической и экологической позиций, грамотное распределение таких предметов (продажа, дарение, переработка) включается в модель циркулярной экономики, продлевая жизненный цикл вещей и сокращая объемы новых производств. Решающим фактором является не категоричный выбор между хранением и избавлением, а осознанная оценка каждого предмета: его реальной ценности, состояния и потенциала для дальнейшего использования.

