Купила коврик в Фикс Прайсе для обуви: оказалось у него много альтернативных вариантов применения, нашла 9 - делюсь

Кладовая находок Fix Price пополнилась практичным трендом для дома — ковриками из материала EVA. Их популярность объясняется удачным сочетанием функциональности, современного дизайна и доступной стоимости. Такие коврики становятся простым решением для поддержания чистоты и добавления стильных акцентов в интерьер.

Разнообразие выбора и доступность В ассортименте Fix Price представлены коврики разных размеров: от компактных прикроватных моделей до крупных придверных вариантов. Цветовая гамма включает как спокойные пастельные оттенки, так и насыщенные яркие тона с геометрическими или абстрактными узорами. Средняя цена в районе 250 рублей делает такие коврики доступным способом регулярно обновлять домашний декор без серьёзных затрат.

Преимущества материала EVA EVA, или этиленвинилацетат, — это лёгкий полимер с пористой структурой. За счёт ячеек на поверхности коврик эффективно задерживает влагу, грязь и пыль, не позволяя им распространяться по полу. Материал приятен на ощупь, не скользит даже на мокрой поверхности, не теряет форму со временем и не сохраняет запахи. Уход предельно прост — достаточно промыть коврик под струёй воды и высушить.

Пять практичных вариантов использования

  1. В прихожей — большой коврик у входной двери задерживает уличную грязь, снег и песок, защищая чистоту пола. Яркий дизайн создаёт welcoming-эффект при входе в дом.
  2. На кухне — коврик среднего размера, например 48×30 см, можно использовать как подставку для сушки посуды. Вода стекает в ячейки, что предотвращает образование луж на столешнице.
  3. На подоконнике — разместите коврик под цветочными горшками, чтобы избежать пятен от полива и защитить поверхность от царапин.
  4. В детской — мягкое покрытие создаёт безопасную игровую зону, смягчает падения и легко очищается от следов красок или пластилина.
  5. Для домашних тренировок — коврик обеспечивает устойчивость во время занятий йогой или растяжкой, уменьшает нагрузку на суставы и не скользит по полу.

Коврики EVA из Fix Price наглядно демонстрируют, как недорогой предмет может быть функциональным и эстетичным. Они помогают решать бытовые задачи, защищают поверхности и добавляют интерьеру индивидуальности.

Экспертное уточнение: при выборе коврика EVA обратите внимание на толщину материала — модели от 8–10 мм лучше амортизируют и долговечнее в использовании, особенно в местах с высокой проходимостью.

