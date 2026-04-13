Новые правила расчета оплаты ЖКХ — что изменится с 1 мая

Новые правила расчета оплаты ЖКХ — что изменится с 1 маяФото из архива "Про Города"

С мая текущего года в России начинают действовать обновлённые правила работы с приборами учёта коммунальных ресурсов. Основной принцип — плата за фактическое потребление — сохраняется, однако процедура передачи и обработки показаний становится более формализованной и единообразной для всех поставщиков. Эти изменения могут привести к перерасчётам и корректировкам сумм в платёжных документах для части потребителей.

Ключевые нововведения касаются трёх аспектов. Первый — чёткий регламент передачи показаний. Если жилец систематически не предоставляет данных, начисление будет переведено на норматив, а порядок такого перевода и последующего доначисления станет единым для всех управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Второе изменение — приоритет автоматизированных систем учёта. Показания с интеллектуальных или общедомовых счётчиков, которые передаются в режиме онлайн, будут считаться основными. В случае расхождения между данными, поступившими от жильца, и информацией из автоматической системы, поставщик вправе произвести перерасчёт на основании своих записей.

Третий важный пункт — уточнённый механизм распределения разницы между общедомовым потреблением и суммой показаний индивидуальных приборов учёта. Если в некоторых квартирах данные не передаются или передаются с нарушениями, объём ресурсов, не учтённый индивидуально, будет распределяться именно на эти помещения, а не пропорционально между всеми жильцами дома.

Чтобы адаптироваться к новым правилам и избежать неожиданных доначислений, рекомендуется выполнить несколько действий. Для начала сверьте текущие показания всех установленных счётчиков — воды, электроэнергии, газа и тепла — с цифрами в последней квитанции и в «Личном кабинете» на сайте поставщика. Передавайте данные строго в установленные сроки, используя официальные каналы: «Личный кабинет», мобильное приложение поставщика или портал «Госуслуги». Это создаёт подтверждённую цифровую историю передач. При обнаружении существенных расхождений в квитанциях незамедлительно направляйте заявку на проверку и перерасчёт, приложив в качестве доказательства фотографию показаний счётчика с видимой датой съёмки.

Экспертное уточнение: Новые правила направлены на повышение прозрачности расчётов и снижение объёма неучтённых ресурсов. Наибольшее внимание стоит уделять регулярности и точности передачи данных, поскольку в условиях приоритета автоматизированных систем роль своевременных действий потребителя только возрастает.

