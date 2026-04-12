Мыться мылом и мочалкой больше не модно: новый тренд гигиены идет в Россию

Фото из архива "Про Города"

Тренды на рынке ухода за кожей в России демонстрируют осознанный сдвиг от простого очищения к комплексной поддержке здоровья эпидермиса. Потребители все чаще отказываются от агрессивных скрабов и щелочного мыла в пользу мягких, но эффективных продуктов. Фокус сместился на сохранение и укрепление естественного защитного барьера кожи и ее микробиома.

На первый план выходят очищающие средства с пробиотиками и пребиотиками в формате гелей, пенок и муссов. Они не нарушают гидролипидную мантию, обеспечивают деликатное очищение и создают среду для размножения полезных бактерий. Для их нанесения используют мягкие силиконовые спонжи или кисти с упругими, но не травмирующими кончиками, которые подходят даже для чувствительной и склонной к куперозу кожи.

Параллельно растет спрос на персонализированные решения. Передовые салоны и клиники внедряют системы анализа кожи на основе искусственного интеллекта. Специальные сканеры оценивают уровень увлажненности, себума, количество и глубину морщин, а также состояние микробиома. На основе этих данных алгоритм формирует индивидуальную карту ухода, подбирая активные компоненты — например, церамиды для восстановления барьера, гиалуроновую кислоту определенного молекулярного веса для глубокого увлажнения или конкретные штаммы пробиотиков для баланса микрофлоры.

В разработке новых продуктов ведущую роль играют биотехнологии. Формулы последнего поколения обладают не только косметическим, но и дерматологическим потенциалом. К ним относятся, например, кремы с постбиотиками — продуктами метаболизма полезных бактерий, которые укрепляют кожный иммунитет, или сыворотки с пептидами, стимулирующими собственные процессы регенерации. Экологичность также стала обязательным критерием: бренды сокращают объем пластиковой упаковки, используют перерабатываемые материалы и создают биоразлагаемые формулы.

Удобство остается ключевым фактором выбора, что объясняет популярность многофункциональных продуктов. На рынке представлены компактные наборы и средства формата «все в одном», которые объединяют этапы очищения, тонизирования, увлажнения и защиты от ультрафиолета. Пример — универсальный крем-флюид с SPF, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, заменяющий дневной крем, сыворотку и солнцезащиту.

Изменения на рынке после 2022 года стимулировали активное развитие отечественных брендов. Российские производители быстро освоили выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей глобальным трендам: от pH-нейтральных очищающих средств до сывороток с адаптогенами и персонализированных масок на основе диагностики. Это привело к увеличению ассортимента и доступности профессионального ухода для широкой аудитории.

Экспертное уточнение: Современный подход к уходу основан на принципе «умного» восстановления. Акцент сместился с пассивного увлажнения на активацию собственных защитных механизмов кожи. Ключевые технологии включают целевой уход за микробиомом с использованием пробиотиков (живых культур), пребиотиков (питательной среды для них) и постбиотиков. Персонализация через AI-диагностику позволяет точно определять дефицит конкретных липидов (например, церамидов) или дисбаланс микрофлоры. Биотехнологии дают доступ к стабильным и эффективным формам активов, таким как энкапсулированная гиалуроновая кислота или пептиды с доказанной способностью стимулировать синтез коллагена. В итоге эффективность ухода оценивается не по сиюминутному ощущению, а по долгосрочным показателям: укреплению кожного барьера, снижению реактивности и улучшению способности кожи к самостоятельной адаптации к внешним стрессам.

