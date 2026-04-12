Пластиковые бутылки на 5 литров берегу сильнее золота: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

Пластиковые бутылки на 5 литров берегу сильнее золота: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспеченФото: кадр из Дзен-канала "Шебби-Шик"

Обычная пятилитровая пластиковая бутылка после использования может получить вторую жизнь в хозяйстве. Не будучи отправлены в мусорный бак, две таких ёмкости легко превращаются в практичную корзину для хранения.

Автор Дзен-канала «Шебби-Шик» делится конкретным методом. Для работы понадобятся две пустые пятилитровые бутылки, канцелярский нож, паяльник или раскалённый гвоздь, четыре пластиковые стяжки и декоративная лента.

Сначала подготовьте бутылки. У первой отрежьте верхнюю часть с горловиной. У второй отрежьте и верх и донышко, оставив только центральный цилиндр. Чтобы соединить эти две детали было проще, сделайте небольшие вертикальные надрезы длиной около сантиметра на верхнем крае цилиндра.

Затем скрепите части. Наденьте цилиндр от второй бутылки на нижнюю часть первой — у вас получится высокая заготовка. С помощью паяльника проделайте по два отверстия друг напротив друга в месте стыка двух деталей. Проденьте в них пластиковые стяжки и надежно зафиксируйте конструкцию.

Финальный этап — отделка и функциональные дополнения. Место соединения можно аккуратно обмотать цветной изолентой или декоративной тесьмой. Ручки от бутылок не выбрасывайте: прикрепите их стяжками к боковым стенкам корзины — они послужат удобными держателями.

В результате получается прочная и вместительная ёмкость, идеально подходящая для хранения детских игрушек, пряжи, инструментов или спортивного инвентаря.

Экспертное уточнение: ПЭТ тара относится к 5 классу отходов и считается условно безопасным пластиком. При термической обработке, такой как использование паяльника, важно работать в хорошо проветриваемом помещении, так как перегрев материала может привести к выделению летучих органических соединений, хотя и не токсичных диоксинов.

