Вторая жизнь остатков гипсокартона: практичная идея, как превратить его в полезную вещь для интерьера

Стиль лофт с его кирпичными акцентами продолжает удерживать лидерские позиции в интерьерном дизайне. Однако покупка или изготовление декоративного кирпича часто требует значительных затрат. Эффективным решением становится использование остатков гипсокартона для создания стилизованной кирпичной кладки своими руками.

Подготовка материала начинается с нарезки плиток. Из листов гипсокартона вырезают прямоугольники, имитирующие боковую грань стандартного кирпича: 250 на 88 миллиметров. Для разметки используют строительный маркер и металлическую линейку, а для резки — монтажный нож с острым сменным лезвием. Резать материал удобно на твёрдой ровной поверхности, слегка надрезая картонный слой с одной стороны, а затем аккуратно надламывая гипсовую сердцевину.

Монтаж плиток на стену выполняют с помощью клеящего состава. Выбор конкретного средства зависит от типа основания: для ровных стен подойдёт плиточный клей или монтажная пена для ГКЛ, а для поверхностей с перепадами лучше использовать гипсовую шпаклёвку или штукатурку. Клей наносят тонким слоем на обратную сторону плитки или непосредственно на стену, после чего каждый элемент плотно прижимают к поверхности.

Создание рельефа — ключевой этап для достижения эффекта старой кирпичной кладки. После полного высыхания клея острым ножом снимают фаски с краёв каждой плитки, делая срезы неровными и асимметричными. Затем с помощью шпателя аккуратно удаляют верхний картонный слой с лицевой стороны гипсокартона, обнажая гипсовую основу.

Для дальнейшей обработки используют металлическую щетку или наждачную бумагу с крупным зерном. Ими создают характерные потёртости, сколы и неровности, проводя инструментом в разных направлениях с различным нажимом. Дополнительные углубления и рытвины можно сделать отвёрткой или стамеской. Альтернативный способ создания фактуры — нанесение декоративной штукатурки или рельефной краски непосредственно на поверхность гипсокартонных плиток.

Покраску выполняют в несколько этапов. Первым слоем наносят грунтовку для улучшения адгезии, затем базовый цвет, например терракотовый, кирпично-красный или охристый. После высыхания основы приступают к тонированию. Губку слегка смачивают в краске контрастного оттенка, отжимают и лёгкими промакивающими движениями наносят полупрозрачные слои. Этот метод создаёт эффект естественного выветривания и многолетнего налёта пыли.

Финальный штрих — имитация растворных швов. Для этого используют плиточный клей, который аккуратно заполняют в зазоры между плитками с помощью кондитерского или строительного шприца. После схватывания швы можно дополнительно окрасить в серый, бежевый или тёмно-коричневый цвет.

Экспертное уточнение: Перед началом работ сделайте пробный фрагмент на небольшом участке стены или отдельном листе гипсокартона, чтобы отработать технику создания рельефа и подобрать оптимальное сочетание цветов. Для дополнительной защиты и придания благородного матового блеска готовую поверхность можно покрыть акриловым лаком на водной основе.

