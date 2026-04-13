Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Кипятком смородину больше не мучаю: один пузырек уничтожил всех вредителей — ни тли, ни ожогов, ни лишних трат

Красные вздутия и бугорки на листьях смородины сигнализируют о присутствии галловой тли. Яйца этого вредителя зимуют на коре ветвей и активируются с первым весенним теплом. Промедление с обработкой приводит к быстрому росту колоний, которые ослабляют куст и снижают урожай.

Вместо рискованного метода с кипятком, который может повредить молодые почки и ткани растения, можно применить более безопасный и эффективный подход — обработку вазелиновым маслом. Этот способ, известный среди садоводов как использование «Препарата 30 Плюс», основан на физическом воздействии, а не на химическом отравлении.

Механизм действия вазелинового масла заключается в образовании тонкой, плотной плёнки на поверхности коры. Эта плёнка блокирует доступ воздуха к личинкам вредителей, скрывающимся в трещинах и под чешуйками почек. В результате насекомые погибают от удушья. Такой метод не вызывает у тли и других вредителей привыкания, а сама обработка остаётся безвредной для растения, полезных насекомых и птиц.

Ключевое условие успеха — своевременность. Обработку проводят исключительно в период покоя растения, до начала сокодвижения и набухания почек. Оптимальным считается момент, когда температура стабильно держится выше +4°C, снежный покров уже сошёл, но почки ещё не тронулись в рост. Нанесение масла на уже распустившиеся листья закупорит их устьица и нанесёт вред.

Для приготовления рабочего раствора 500 миллилитров вазелинового масла тщательно размешивают в 10 литрах воды, следуя рекомендациям производителя на упаковке. Полученной эмульсией обильно опрыскивают весь куст, уделяя особое внимание трещинам в коре и основаниям почек, где зимуют вредители. Обработку проводят в тихую, сухую погоду, чтобы раствор не смылся как минимум в течение пяти часов.

Метод обеспечивает комплексную защиту, эффективно уничтожая не только яйца галловой тли, но и других зимующих вредителей, таких как почковый клещ, щитовка и ложнощитовка, пишет портал allcafe.ru.

Экспертное уточнение: для достижения максимального эффекта обработку следует проводить тщательно, буквально «купая» ветви в растворе, чтобы жидкость проникла во все укромные места. Повторную профилактическую обработку тем же масляным раствором можно провести поздней осенью, после листопада, для уничтожения вредителей, готовящихся к зимовке.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+