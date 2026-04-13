Как я убираю дом по схеме клининговых компаний: 8 простых шагов показала подруга-клинер

Повседневная (или экспресс-уборка) — это базовый набор действий для поддержания порядка. Она не требует ежедневного выполнения и проводится, например, дважды в месяц. Основная задача — устранить локальные загрязнения и создать ощущение свежести.

В стандартный список повседневной уборки входят:

удаление пыли с поверхностей мебели, техники, декоративных элементов;

протирание подоконников и радиаторов;

полировка зеркал и стеклянных поверхностей;

уборка пылесосом;

влажная обработка полов с использованием моющих средств;

вынос мусора. К этому списку иногда добавляют мытьё посуды, стирку или замену постельного белья.

Генеральная уборка проводится один раз в несколько месяцев и требует больше времени. Она направлена на глубокое очищение всех зон квартиры. В основе такой уборки лежит чёткая последовательность действий.

Шаг 1. Проветривание Открыть окна во всех комнатах в начале уборки важно для циркуляции воздуха. Это снижает концентрацию частиц пыли, микроорганизмов и возможных испарений от чистящих средств. В холодное время проветривание можно ограничить 10–15 минутами в каждом помещении.

Шаг 2. Организация пространства На этом этапе нужно собрать и подготовить всё, что требует дальнейшей обработки. Снимите шторы и занавески для стирки, используя жидкое моющее средство, чтобы сохранить ткань. Соберите грязное бельё в отдельную корзину. Проведите ревизию в холодильнике и ванной: удалите продукты с expired сроком годности, пустые бутылки, старые чеки. Грязную посуду поместите в посудомоечную машину или оставьте в раковине для дальнейшей обработки. Разложите вещи по категориям (косметика, средства для волос, инструменты для укладки), чтобы всё находилось на своих местах.

Шаг 3. Очищение окон Во время стирки текстиля можно заняться окнами. Протирайте стекла сверху вниз, используя мягкую ткань или специальную салфетку для окон, чтобы избежать разводов. Не применяйте металлические мочалки или жесткие щётки — они могут оставить царапины.

Шаг 4. Обработка стен Мойте стены аккуратно, особенно если речь об обоях. Проведите тест на небольшом участке: если после высыхания цвет и структура не меняются, можно продолжить. Используйте мягкую губку или безворсовую ткань, смоченную в воде с небольшим количеством моющего средства. Двигайтесь сверху вниз.

Шаг 5. Удаление пыли Протрите все поверхности влажной тряпкой. Для клавиатуры компьютера удобно применять детские влажные салфетки. Стеклянные поверхности, включая столы и душевые кабинки, можно обработать раствором из ополаскивателя для белья и воды (примерно 1:4), чтобы уменьшить скопление пыли в будущем. Мягкую мебель очистите с помощью пылесоса со специальной насадкой или используйте пароочиститель. Для труднодоступных участков подойдёт мягкая кисть с натуральным ворсом. Оптимальный материал для протирания — микрофибра или хлопковая ткань.

Шаг 6. Кухня После основных комнат перейдите к кухне:

разморозьте холодильник;

освободите и протрите полки и шкафчики (можно сначала пропылесосить, затем протереть влажной тряпкой);

очистите вытяжку;

помойте плиту, духовку и столешницу;

обработайте раковину и смеситель;

продезинфицируйте поверхности;

повесьте чистое кухонное полотенце. Для особенно загрязнённых зон (плита, раковина, духовка) рекомендуется схема: нанести чистящее средство, равномерно распределить, оставить на 10 минут, затем тщательно отмыть.

Шаг 7. Ванная и туалет Наденьте резиновые перчатки. Нанесите чистящее средство на унитаз, ванну или душевую кабину, оставьте на несколько минут, затем очистите щёткой и смойте водой. Поверхности полок и шкафчиков протрите влажной тряпкой без агрессивной химии. Для очистки плиточных швов можно использовать старую зубную щётку с укороченным ворсом. Сначала пройдитесь по швам без средства, затем используйте соду для более глубокой чистки. Смесители и другие металлические элементы удобно очищать раствором уксуса и воды (1:1): оберните тряпкой, смоченной в растворе, нужную поверхность, оставьте на 10–60 минут, затем протрите.

Шаг 8. Полы Очищение полов — завершающий этап. Сначала пропылесосьте или подметите поверхность, затем проведите влажную уборку с помощью швабры. Использование функциональных приборов, таких как пароочиститель или многофункциональный пылесос с возможностью обработки паром, может значительно упростить и ускорить процесс.

Экспертное уточнение: эффективность уборки повышается не только благодаря последовательности действий, но и за счет использования правильных материалов и средств. Например, микрофибра лучше захватывает пыль, а паровая обработка помогает удалить загрязнения без агрессивной химии. Регулярная организация пространства (шаг 2) сокращает время на поиск вещей и поддерживает порядок между генеральными уборками.

