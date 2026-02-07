В Сыктывкаре экс-сотрудник транспортной полиции отправится в тюрьму за коррупцию и злоупотребление полномочиями

Как установило следствие, мужчина занимая ответственную должность, использовал служебное положение для незаконного обогащения. В частности, он за вознаграждение в размере не менее 104 500 рублей передал частному детективу конфиденциальные сведения о гражданах. Эти данные были получены сотрудником полиции через закрытые базы данных МВД России.

По решению суда, гражданину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф, в 12 раз превышающий сумму взятки, что составляет 1 254 000 рублей. Экс-замначальника полиции также лишен права занимать государственные должности в правоохранительных органах сроком на три года и ему присвоено специальное звание «подполковник полиции».