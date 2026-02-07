В Сыктывкаре отключат воду сразу в нескольких домах
- 15:15 7 февраля
Жители столицы Коми вскоре вновь окажутся без холодной воды. В каких частях города ее отключат на этот раз, когда и по каким причинам - выяснила корреспондент «Про Города».
Как рассказали нашему изданию в Сыктывкарском водоканале, речь идет о дате 12 февраля (это ближайший четверг).
Вода из кранов жильцов домов исчезнет в девять утра и вернется до восьми часов вечера.
Без отключения предприятие обойтись не сможет, так как намечены: ремонт пожарного гидранта и замена узла.
Неудобства испытают горожане по следующим адресам: Дуговая 2, Лесозаводская 25, Почтовая 7, 9, 11, 13, 24, Северная 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 54, 62, 64, 66, 68, 72, 76, 78, 84, 86.
А также - по улицам: Серова 48, 49, 51, 46, 47 /1, 48 /1, 54, 55, 56, 57, 59, 61, Дорожная 29.
Горожанам в этих локациях следует заранее обеспечить себе запас холодной воды по потребности.
Проблем со счетами за данный коммунальный ресурс по итогам февраля не возникнет.
«Когда воды нет, счетчик находится в покое. Он накручивает показания только при фактическом использовании воды, то есть: когда вы открываете смеситель. Для этого и должен быть установлен в жилье индивидуальный прибор учета. Благодаря ежемесячно подаваемым вами в Водоканал показаниям, фиксируется только реальный обьем затраченной за месяц воды», - отметили нашим читателям в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми.
И напомнили: с этого года счета приходят с большими суммами, если у вас в жилплощади нет счетчика, хотя технические условия для его установки в многоквартирном доме имеется. Санкции введены федеральным центром для россиян всех регионов в виде увеличения повышающего коэффициента с прежних полутора до трех.
Тем самым, норматив для нарушителей окажется в разы больше, нежели фактический масштаб потребления холодной воды.
Автор: Галина Сергеева