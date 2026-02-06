В Сыктывкаре ищут способы избавиться от брошенных машин во дворах

Фото автора

Жители Сыктывкара жалуются в нашу редакцию на подснежники во дворах. Они мешают уборке и складированию снега. О чем идёт речь и что делать недовольным собственникам жилья в многоквартирных домах - выяснила корреспондент «Про Города». Речь идёт о автотранспорте, который всю эту зиму простаивает во дворах. Как правило, это бесхозяйные машины, давно заброшенные своими владельцами. Многие объекты автохлама не имеют госномеров, а некоторые находятся ветхом состоянии: с разбитыми стёклами, фарами и спущенными шинами.

Впрочем, ряд легковушек, как говорится, на ходу: это те автомобили, которые принадлежат жильцам домов, но не используются ими в холодное время года. А потому к настоящему времени из-за системных снегопадов они напоминают собой снежные горы.

Так или иначе, машины мешают полноценному обслуживанию жилфонда управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК, поскольку дворы убираются не только вручную дворниками, но и механическим способом за счёт найма в аренду трактора. В результате спецтехника не может подобраться к тем участкам придомовой территории, где припаркованы «подснежники». Соответственно, нет возможности качественно вычистить двор, чтобы он был удобен для пешеходов.