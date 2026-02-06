Логотип новостного портала Прогород
В Сыктывкаре ищут способы избавиться от брошенных машин во дворах

Жители Сыктывкара жалуются в нашу редакцию на подснежники во дворах. Они мешают уборке и складированию снега. О чем идёт речь и что делать недовольным собственникам жилья в многоквартирных домах - выяснила корреспондент «Про Города».

Речь идёт о автотранспорте, который всю эту зиму простаивает во дворах. Как правило, это бесхозяйные машины, давно заброшенные своими владельцами. Многие объекты автохлама не имеют госномеров, а некоторые находятся ветхом состоянии: с разбитыми стёклами, фарами и спущенными шинами. 

Впрочем, ряд легковушек, как говорится, на ходу: это те автомобили, которые принадлежат жильцам домов, но не используются ими в холодное время года. А потому к настоящему времени из-за системных снегопадов они напоминают собой снежные горы. 

Так или иначе, машины мешают полноценному обслуживанию жилфонда управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК, поскольку дворы убираются не только вручную дворниками, но и механическим способом за счёт найма в аренду трактора. В результате спецтехника не может подобраться к тем участкам придомовой территории, где припаркованы «подснежники». Соответственно, нет возможности качественно вычистить двор, чтобы он был удобен для пешеходов.

Как пояснили нашему изданию в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми, в случае, если на мешающей во дворе машине имеется госномер, любой жилец, как и управленцы жилфондом, вправе сообщить о проблеме в ГИБДД. По госномерудорожная полиция быстро вычислит хозяина и примет меры.

А если машина по внешним признакам бесхозная, то жалобу на нее следует писать в орган местного самоуправления, то есть: в администрацию своего муниципалитета или поселения. Далее местные власти с привлечением правоохранительных органов должны будут решить вопрос: обеспечить эвакуацию такой машины на штрафстоянку либо - её утилизацию, если хозяина найти не представляется возможным.

Галина СЕРГЕЕВА

