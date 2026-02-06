В Сыктывкаре 60-летний горожанин стал жертвой мошенников, потеряв более 2,6 миллиона рублей
- 17:30 6 февраля
- Инесса Богатая
Мужчина обратился в полицию с заявлением о дистанционном хищении средств. О деталях сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации республиканского ведомства, сыктывкарец решил вложить деньги в ценные бумаги. На тематических интернет-форумах ему порекомендовали брокерский ресурс. После регистрации на сайте с ним связался "финансовый консультант", который посулил баснословную прибыль и уговорил установить специальное приложение.
Поверив "специалисту", мужчина внес первый вклад, после чего заметил существенный рост средств на балансе, отображаемый в графиках. В течение двух месяцев аферист поддерживал связь с клиентом, убеждая его приобрести дорогостоящие "активы". В результате сыктывкарец перевел на счета злоумышленников 1,1 миллиона заемных средств и 1,5 миллиона собственных накоплений.
Разоблачить обман жителю столицы Коми помогла бдительность супруги, настоявшая на обращении в правоохранительные органы.
На основании заявления потерпевшего следователем возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в особо крупном размере.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми пенсионерка перевела 230 тысяч рублей на "на безопасный счет".