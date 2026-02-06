В Сыктывкаре 60-летний горожанин стал жертвой мошенников, потеряв более 2,6 миллиона рублей

Мужчина обратился в полицию с заявлением о дистанционном хищении средств. О деталях сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации республиканского ведомства, сыктывкарец решил вложить деньги в ценные бумаги. На тематических интернет-форумах ему порекомендовали брокерский ресурс. После регистрации на сайте с ним связался "финансовый консультант", который посулил баснословную прибыль и уговорил установить специальное приложение.