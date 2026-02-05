Сыктывкарцы могут проявить любовь к библиотекам в День Святого Валентина
14 Февраля во всём мире — это не только День влюблённых, но и День книгодарения. Уже сейчас храмы чтения в городах и районах Коми готовы принять от щедрых жителей подарки. А какую именно литературу вы можете преподнести в дар учреждениям своей малой родины, выяснила корреспондент «Про Города».
Наша редакция обзвонила библиотеки в разных уголках региона с единственным вопросом: какой литературой они готовы пополнить свои фонды в рамках акции, предусматривающей бесплатный приём книг от горожан и сельчан. В итоге «Про Город» выяснил следующее: больше всего среди художественной литературы в библиотеках востребована современная проза (как взрослая, так и молодёжная), детские сказки, любовные романы и детективы.
В глубинке сельские храмы чтения будут рады, если на полках станет больше изданий на иностранных языках (словарей и книг любого жанра и содержания).
А в целом, как признались нашему изданию библиотекари в разных городах и районах: «дарёному коню в зубы не смотрят». То есть коллективы учреждений с благодарностью и признанием примут в подарок от местных жителей любую литературу. Самое главное — чтобы книги были в хорошем состоянии: имеется в виду их внешний вид.
«В идеале приносить лучше, конечно, новые книги. А если жители захотят подарить те, что хранились у них дома, то важна целостность обложки и страниц», — признались собеседники издания.
Кроме того, в рамках акции поощряется и дарение книжных закладок: как классических (картонных), так и современных (магнитных).
В целом это не просто одна из дат ежегодного календаря событий в мире. Это настоящий праздник, культивирующий любовь к чтению, саморазвитие, расширение кругозора и прокачку интеллекта. К тому же проведение такой социальной акции — это дополнительный повод привлечь внимание к библиотекам. Ведь те, кто ещё ни разу их не посещал в своём селе или городе, могут это сделать сейчас, оформив регистрацию и официально получив статус читателя, с тем чтобы иметь возможность безвозмездно брать на дом необходимую литературу.
Лайфхак от «Про Города»: быть абонентом храма чтения в наши дни особенно выгодно, поскольку пользование литературой с учётом огромных книжных фондов на бесплатной основе позволит вам существенно сэкономить деньги вашего семейного бюджета. В профильных магазинах (букинистах) книги нынче стоят очень дорого. При этом купленные издания могут вам не понравиться: вы прочтёте книгу один раз и положите на полку домашнего книжного шкафа пылиться. Либо будете вынуждены кому-то переподарить, если содержание прочитанного вам «не зайдёт».
