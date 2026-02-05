Сыктывкарцы могут проявить любовь к библиотекам в День Святого Валентина

14 Февраля во всём мире — это не только День влюблённых, но и День книгодарения. Уже сейчас храмы чтения в городах и районах Коми готовы принять от щедрых жителей подарки. А какую именно литературу вы можете преподнести в дар учреждениям своей малой родины, выяснила корреспондент «Про Города».

Наша редакция обзвонила библиотеки в разных уголках региона с единственным вопросом: какой литературой они готовы пополнить свои фонды в рамках акции, предусматривающей бесплатный приём книг от горожан и сельчан. В итоге «Про Город» выяснил следующее: больше всего среди художественной литературы в библиотеках востребована современная проза (как взрослая, так и молодёжная), детские сказки, любовные романы и детективы.

В глубинке сельские храмы чтения будут рады, если на полках станет больше изданий на иностранных языках (словарей и книг любого жанра и содержания).

А в целом, как признались нашему изданию библиотекари в разных городах и районах: «дарёному коню в зубы не смотрят». То есть коллективы учреждений с благодарностью и признанием примут в подарок от местных жителей любую литературу. Самое главное — чтобы книги были в хорошем состоянии: имеется в виду их внешний вид.