Сыктывкарцам пояснили, как в морозы использовать окна в квартире

Сыктывкарцам пояснили, как в морозы использовать окна в квартире

Опасно ли в морозы открывать в квартирах окна для проветривания жилья? Об этом часто спрашивают редакцию наши читатели. В теме, смежной со здоровьем и ЖКХ, разобралась корреспондент «Про Города».

Многие подписчики пишут нам о том, что наглухо закрывают окна в эти морозные дни во избежание простуд и отклеивания обоев в силу разницы температур на улице и в помещении.

«На самом деле перепады температуры в жилье и за окном не вредят домашнему очагу. Более того, проветривание в холодные дни еще важнее ввиду усиления отопления. Слишком сухой воздух вреднее не только для здоровья (сушится слизистая носа и глаз, снился защитный барьер от вирусов и инфекций), но и для квартиры как таковой. В жаре ваши обои начнут отклеивается гораздо быстрее, да и метель высушивается и постепенно портится», - пояснили нашим читателям в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми.

По словам собеседников издания, открытые форточки и окна в любое время года позволяет воздуху в жилье обновляться. Углекислый газ и пыль выветривается, а помещение наполняется влагой и кислородом от улицы (если, конечно, вы не соседствуете с предприятиями, выбрасывающими в атмосферу вредные вещества от своего производства). Тем самым, вы избежите гипоксии (кислородного голодания) и ее последствий: головной боли, сонливости и вялости.

«Современные стеклопакеты удобны функцией микропроветривания. Этот режим следует устанавливать на всю зиму. И при этом не забывать минут на десять открывать раму нараспашку раз семь в сутки, особенно если вы весь день дома, - подчеркнули нашим читателям в регцентре. - В идеале устроить сквозняк, но тогда лучше покинуть жилье также минут на десять. Этот формат проветривания максимально эффективен за счет выдувания на улицу накопившихся в жилье опасных возбудителей в воздухе».

Единственный опасный нюанс - это когда старые оконные конструкции либо современные, но не качественно установленные поддувают: это когда в закрытом режиме от стекол проникает в комнату холодный уличный воздух. В таком случае как минимум следует вызвать мастера и отремонтировать окна (быть может, потребуется заменить резиновые прокладки либо подкрутить фурнитуру). А как максимум - после обследования окна профессионалом - принять решение о замене на качественный новый стеклопакет. «Если у вас дом сам по себе холодный, либо вы живете в торцевой квартире, желательно ставить стеклопакеты минимум из трех камер и выше: такие конструкции лучше защищают жилье от уличной непогоды», - подытожили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле».

Галина СЕРГЕЕВА

