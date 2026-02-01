Сыктывкарцам пояснили, как в морозы использовать окна в квартире

Опасно ли в морозы открывать в квартирах окна для проветривания жилья? Об этом часто спрашивают редакцию наши читатели. В теме, смежной со здоровьем и ЖКХ, разобралась корреспондент «Про Города».

Многие подписчики пишут нам о том, что наглухо закрывают окна в эти морозные дни во избежание простуд и отклеивания обоев в силу разницы температур на улице и в помещении.

«На самом деле перепады температуры в жилье и за окном не вредят домашнему очагу. Более того, проветривание в холодные дни еще важнее ввиду усиления отопления. Слишком сухой воздух вреднее не только для здоровья (сушится слизистая носа и глаз, снился защитный барьер от вирусов и инфекций), но и для квартиры как таковой. В жаре ваши обои начнут отклеивается гораздо быстрее, да и метель высушивается и постепенно портится», - пояснили нашим читателям в региональном центре «ЖКХ Контроль» по Коми.

По словам собеседников издания, открытые форточки и окна в любое время года позволяет воздуху в жилье обновляться. Углекислый газ и пыль выветривается, а помещение наполняется влагой и кислородом от улицы (если, конечно, вы не соседствуете с предприятиями, выбрасывающими в атмосферу вредные вещества от своего производства). Тем самым, вы избежите гипоксии (кислородного голодания) и ее последствий: головной боли, сонливости и вялости.