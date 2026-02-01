Несколько движений — и нож мясорубки опять острый: всего один предмет поможет заточить его самостоятельно

Несмотря на обилие кухонной техники, мясорубка по-прежнему занимает почетное место на кухне, особенно у тех, кто ценит домашние блюда и не доверяет магазинному фаршу. Чтобы этот незаменимый инструмент служил верой и правдой долгие годы, за ним необходим правильный уход, особенно за ножами – "сердцем" мясорубки.

ОлегАрх, автор популярного кулинарного канала на Дзене, делится секретами самостоятельной заточки ножей для мясорубки в домашних условиях. Этот процесс не требует специальных навыков и инструментов, достаточно лишь обзавестись точильным камнем.