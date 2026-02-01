Логотип новостного портала Прогород
Несколько движений — и нож мясорубки опять острый: всего один предмет поможет заточить его самостоятельно

Несмотря на обилие кухонной техники, мясорубка по-прежнему занимает почетное место на кухне, особенно у тех, кто ценит домашние блюда и не доверяет магазинному фаршу. Чтобы этот незаменимый инструмент служил верой и правдой долгие годы, за ним необходим правильный уход, особенно за ножами – "сердцем" мясорубки.

ОлегАрх, автор популярного кулинарного канала на Дзене, делится секретами самостоятельной заточки ножей для мясорубки в домашних условиях. Этот процесс не требует специальных навыков и инструментов, достаточно лишь обзавестись точильным камнем.

Заточка ножа мясорубки напоминает шлифовку драгоценного камня – требует аккуратности и терпения. Чтобы наточить подвижный нож, плотно прижмите его к поверхности точильного камня и выполняйте круговые движения против часовой стрелки. Представьте, что вы рисуете небольшие спирали на камне, равномерно обрабатывая всю режущую кромку. Повторяйте эти движения до тех пор, пока не исчезнут все потемнения на лезвии. Блестящие пятна, проступающие после заточки, свидетельствуют о том, что металл оголился и нож готов к дальнейшей работе. Это как отполировать серебряную ложку до зеркального блеска.

Заточка сетки мясорубки – более кропотливый процесс, требующий больше времени и внимания. Обрабатывать нужно только ту сторону сетки, которая непосредственно соприкасается с подвижным ножом в процессе работы.

В процессе заточки периодически смачивайте точильный камень водой. Вода действует как смазка, снижая трение и предотвращая перегрев металла. В результате заточка получается более гладкой и качественной. А чтобы дополнительно защитить нож от перегрева, перед началом работы можно погрузить его в небольшое количество растительного масла. Это создаст дополнительный барьер и обеспечит более бережную заточку.

