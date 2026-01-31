В Сыктывкаре в 2026 году отремонтируют более четырех километров дорог и тротуаров

Эти работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.

Согласно плану дорожных работ, произведут ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Тентюковская, на участке длиной почти 1,3 километра – от Петрозаводской улицы до улицы Ветеранов. Также обновление ждет улицу Интернациональную, где на отрезке в 250 метров, от Орджоникидзе до Бабушкина, восстановят дорожное покрытие и тротуары.