В Сыктывкаре в 2026 году отремонтируют более четырех километров дорог и тротуаров
- 20:30 31 января
- Инесса Богатая
Эти работы проводятся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтранса.
Согласно плану дорожных работ, произведут ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Тентюковская, на участке длиной почти 1,3 километра – от Петрозаводской улицы до улицы Ветеранов. Также обновление ждет улицу Интернациональную, где на отрезке в 250 метров, от Орджоникидзе до Бабушкина, восстановят дорожное покрытие и тротуары.
Кроме того, продолжатся работы на дороге, соединяющей микрорайоны Орбита и Тентюково, где отремонтируют 779 метров трассы и тротуаров.
Начнется и первый этап капитального ремонта дороги, ведущей к садовому товариществу "Дырнос", протяженностью более двух километров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми власти планируют отремонтировать 289 километров дорог и 29 мостов всего за три года.