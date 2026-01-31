В Сыктывкаре сорвался аукцион на отлов бездомных собак из-за отсутствия заявок

На электронной торговой площадке появилась информация, что конкурс признан несостоявшимся. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на портал Госзакупок.

После завершения периода приема заявок на участие в тендере желающих выполнить работы не нашлось.

Согласно технической документации, в рамках контракта предполагалось выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных собак до 20 декабря 2026 года.

Перечень услуг включает в себя поимку, транспортировку, содержание и оказание ветеринарной помощи. Подрядчик должен был проводить стерилизацию и маркировку отловленных животных, после чего выпускать их в прежнюю среду обитания. В случае выявления больных или агрессивных особей, предусмотрена эвтаназия и утилизация трупов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эжве администрация выплатит компенсацию ребенку, пострадавшему от укуса безнадзорной собаки.