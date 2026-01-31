В Сыктывкаре сорвался аукцион на отлов бездомных собак из-за отсутствия заявок
- 19:30 31 января
- Инесса Богатая
На электронной торговой площадке появилась информация, что конкурс признан несостоявшимся. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на портал Госзакупок.
Известно, что начальная цена контракта составляла 2,5 миллиона рублей.
После завершения периода приема заявок на участие в тендере желающих выполнить работы не нашлось.
Согласно технической документации, в рамках контракта предполагалось выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных собак до 20 декабря 2026 года.
Перечень услуг включает в себя поимку, транспортировку, содержание и оказание ветеринарной помощи. Подрядчик должен был проводить стерилизацию и маркировку отловленных животных, после чего выпускать их в прежнюю среду обитания. В случае выявления больных или агрессивных особей, предусмотрена эвтаназия и утилизация трупов.
