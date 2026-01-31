Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре сорвался аукцион на отлов бездомных собак из-за отсутствия заявок

В Сыктывкаре сорвался аукцион на отлов бездомных собак из-за отсутствия заявокФото "Про Город"

На электронной торговой площадке появилась информация, что конкурс признан несостоявшимся. Об этом сообщает издание "Комиинформ" со ссылкой на портал Госзакупок.

Известно, что начальная цена контракта составляла 2,5 миллиона рублей.

После завершения периода приема заявок на участие в тендере желающих выполнить работы не нашлось.

Согласно технической документации, в рамках контракта предполагалось выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных собак до 20 декабря 2026 года.

Перечень услуг включает в себя поимку, транспортировку, содержание и оказание ветеринарной помощи. Подрядчик должен был проводить стерилизацию и маркировку отловленных животных, после чего выпускать их в прежнюю среду обитания. В случае выявления больных или агрессивных особей, предусмотрена эвтаназия и утилизация трупов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эжве администрация выплатит компенсацию ребенку, пострадавшему от укуса безнадзорной собаки.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+