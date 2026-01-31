Сыктывкарцам предлагают покорить «книжные вершины»
- 14:45 31 января
- administrator
Жители столицы Коми вне зависимости от своего возраста могут принять участие в уникальном проекте под названием «Книжные вершины». А как их покорить и где - выяснила корреспондент «Про Города».
Эксклюзивный челлендж организовала Молодёжная библиотека Республики Коми, располагающаяся в Сыктывкаре. Несмотря на то, что основные посетители этого храма чтения - школьники и студенты ,тем не менее, в новом проекте участие могут принять все без исключения жители Сыктывкара вне независимости от возраста, статуса и прочего.
Для этого достаточно официально зарегистрироваться в качестве абонента и соответствовать условиям проекта. О них подробнее нашему изданию рассказали сами библиотекари:
«У нас на стене повешена большая карта с названием проекта. На ней изображен символический город, состоящий из гор в виде книг. У каждого пика свое название - это те жанры, в которых написаны произведения, предлагаемые нами к прочтению в рамках челленджа».
Вот эти 17 жанров: фантастика, комиксы, военная проза, семейная сага, проза молодых авторов, мистика, произведения, где главный герой - не человек и где в названии есть цифра. А также: мемуары, произведения с местоимением в названии, классика, дебютный роман автора, позитивная книга, экранизация, книга, основанная на реальных событиях. Кроме того: научно-популярная литература и произведения, ставшие лауреатами премии «Большая книга».
Таким образом, участникам челленджа необходимо в течение 2026 года прочитать не меньше 17-ти книг - по одной в каждом из вышеперечисленных жанров. По итогам чтения каждой книги участник будет прикреплять к карте бумажный флажок своего цвета. А в декабре книгочеев коллектив МБРК поощрит приятным сюрпризом.
«Наша задача - расширить кругозор сыктывкарцев. Практика последних лет показывает, что большая часть наших читателей концентрируется, как правило, на произведениях только одного жанра (например, детективы). Мы же хотим с помощью этого интеллектуального состязания замотивировать горожан к изучению произведений самых разных жанров. Мы убеждены, что это расширит вкусы читателей и их топ любимых жанров станет значительно шире».
Причем проблем с выбором книг не возникнет, поскольку в библиотеке их очень много по всем представленным в соревновании жанрам. Самое главное, о чем напоминает коллектив учреждения читателям: важно не забывать вовремя возвращать прочитанные книги и бережно к ним относиться, чтобы они выглядели аккуратно и служили ещё многим следующим поколением жителей столицы Коми из числа книголюбов.
Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора