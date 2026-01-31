Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Сыктывкарцам предлагают покорить «книжные вершины»

Сыктывкарцам предлагают покорить «книжные вершины»Фото автора

Жители столицы Коми вне зависимости от своего возраста могут принять участие в уникальном проекте под названием «Книжные вершины». А как их покорить и где - выяснила корреспондент «Про Города».

Эксклюзивный челлендж организовала Молодёжная библиотека Республики Коми, располагающаяся в Сыктывкаре. Несмотря на то, что основные посетители этого храма чтения - школьники и студенты ,тем не менее, в новом проекте участие могут принять все без исключения жители Сыктывкара вне независимости от возраста, статуса и прочего.

Для этого достаточно официально зарегистрироваться в качестве абонента и соответствовать условиям проекта. О них подробнее нашему изданию рассказали сами библиотекари:

«У нас на стене повешена большая карта с названием проекта. На ней изображен символический город, состоящий из гор в виде книг. У каждого пика свое название - это те жанры, в которых написаны произведения, предлагаемые нами к прочтению в рамках челленджа».

Вот эти 17 жанров: фантастика, комиксы, военная проза, семейная сага, проза молодых авторов, мистика, произведения, где главный герой - не человек и где в названии есть цифра. А также: мемуары, произведения с местоимением в названии, классика, дебютный роман автора, позитивная книга, экранизация, книга, основанная на реальных событиях. Кроме того: научно-популярная литература и произведения, ставшие лауреатами премии «Большая книга».

Таким образом, участникам челленджа необходимо в течение 2026 года прочитать не меньше 17-ти книг - по одной в каждом из вышеперечисленных жанров. По итогам чтения каждой книги участник будет прикреплять к карте бумажный флажок своего цвета. А в декабре книгочеев коллектив МБРК поощрит приятным сюрпризом.

«Наша задача - расширить кругозор сыктывкарцев. Практика последних лет показывает, что большая часть наших читателей концентрируется, как правило, на произведениях только одного жанра (например, детективы). Мы же хотим с помощью этого интеллектуального состязания замотивировать горожан к изучению произведений самых разных жанров. Мы убеждены, что это расширит вкусы читателей и их топ любимых жанров станет значительно шире».

Причем проблем с выбором книг не возникнет, поскольку в библиотеке их очень много по всем представленным в соревновании жанрам. Самое главное, о чем напоминает коллектив учреждения читателям: важно не забывать вовремя возвращать прочитанные книги и бережно к ним относиться, чтобы они выглядели аккуратно и служили ещё многим следующим поколением жителей столицы Коми из числа книголюбов.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+