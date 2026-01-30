Долг семьи в Сыктывкаре за свет превысил 160 тысяч рублей

К нам в редакцию обратился владелец домашнего очага в одном из многоквартирных домов столицы Коми (он попросил не указывать его имя и адрес проблемного объекта недвижимости). По его словам, ему несправедливо начислены санкции от КЭСК за неуплату коммунальной услуги – электроэнергии. Пожилой мужчина утверждал нам, что долгов по квартире нет.

Семья в Сыктывкаре накопила внушительный долг за свет: он превысил 165 тысяч рублей. Как собственники жилья умудрились рухнуть в финансовую яму, как их наказали и почему вам стоит учиться на их горьком опыте – выяснила корреспондент «Про Города».

Вместе с тем, в ходе погружения нами в странную ситуацию удалось выяснить, что жилплощадью пенсионер владеет не единолично, а совместно с супругой и двумя детьми. То есть: у квартиры аж четыре собственника в разных долях. Автор обращения в «Про Город» сам там не живет. Вместе с женой он обитает в одном из сельских районов Республики. А крышу над головой в Сыктывкаре супруги уступили одному из своих детей.

Сын на протяжении последних нескольких лет заверял родителей, что исправно оплачивал счета за жилищные и коммунальные услуги и якобы перечислял деньги в компанию, управлявшую домом. Однако к настоящему времени она больше не обслуживает данный адрес. Так что в этой части еще предстоит выяснить: действительно ли молодой мужчина оплачивал коммуналку и, если это так, то переводила ли управляющая компания его средства в адрес КЭСК.

Вместе с тем, к данному времени у дома правоотношения с КЭСК выстроены без посредников. То есть: компания напрямую выставляет платежные документы собственникам квадратных метров. За то, что по квартире нашего героя выявлен долг свыше 165 тысяч рублей, в отношении всех четырех дольщиков-собственников выставлены санкции (пени более чем на пять тысяч рублей).

Когда вскрылись неприглядные обстоятельства, автор обращения в нашу редакцию стал говорить о том, что не был в курсе долга и что дескать сын уверял его о выполнении платежной дисциплины.

В КЭСК, куда мы обратились за разъяснениями, нам пояснили, что непосредственно в этом конкретном случае еще предстоит выяснить все нюансы. И это уже делается в прямом контакте с главой семейства, с которым редакция состыковала руководство компании.

Вместе с тем, для того, чтобы остальные читатели «Про Города» не наступили на те же грабли, в компании озвучили лайфхаки. Во-первых, если в квартире несколько собственников, счета можно разделить. Тогда каждый владелец будет отвечать на оплату ЖКУ только в размере своей доли. Тем самым, ему не придется подвергаться штрафным санкциям за долги остальных владельцев части квадратных метров.

Во-вторых, даже если квартирой в долях вы владеете с близкими и родными, которых любите и в порядочности которых не сомневаетесь, живите по принципу «доверяй, но проверяй». Ежемесячно заходите в личный кабинет на сайте исполнителя того или иного вида ЖКУ и проверяйте факт оплаты услуг. Если будет отражен долг, срочно выходите на связь со всеми дольщиками и разберитесь, кто «забыл» оплатить счета.

В-третьих, если долг все ж таки накоплен и сумма вам не подъемна для полной оплаты единомоментно, то вы вправе обратиться очно в офис компании, выставившей счет с просьбой оформить рассрочку. Такой документ позволит вам постепенно, шаг за шагом, посильными суммами ежемесячно гасить сумму. Правда, нарушать график платежей по договору реструктуризации недопустимо – во избежание дополнительного финансового наказания.

Галина СЕРГЕЕВА

Фото автора