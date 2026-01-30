Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Долг семьи в Сыктывкаре за свет превысил 160 тысяч рублей

Долг семьи в Сыктывкаре за свет превысил 160 тысяч рублей Фото автора

Семья в Сыктывкаре накопила внушительный долг за свет: он превысил 165 тысяч рублей. Как собственники жилья умудрились рухнуть в финансовую яму, как их наказали и почему вам стоит учиться на их горьком опыте – выяснила корреспондент «Про Города».

К нам в редакцию обратился владелец домашнего очага в одном из многоквартирных домов столицы Коми (он попросил не указывать его имя и адрес проблемного объекта недвижимости). По его словам, ему несправедливо начислены санкции от КЭСК за неуплату коммунальной услуги – электроэнергии. Пожилой мужчина утверждал нам, что долгов по квартире нет.

Вместе с тем, в ходе погружения нами в странную ситуацию удалось выяснить, что жилплощадью пенсионер владеет не единолично, а совместно с супругой и двумя детьми. То есть: у квартиры аж четыре собственника в разных долях. Автор обращения в «Про Город» сам там не живет. Вместе с женой он обитает в одном из сельских районов Республики. А крышу над головой в Сыктывкаре супруги уступили одному из своих детей.

Сын на протяжении последних нескольких лет заверял родителей, что исправно оплачивал счета за жилищные и коммунальные услуги и якобы перечислял деньги в компанию, управлявшую домом. Однако к настоящему времени она больше не обслуживает данный адрес. Так что в этой части еще предстоит выяснить: действительно ли молодой мужчина оплачивал коммуналку и, если это так, то переводила ли управляющая компания его средства в адрес КЭСК.

Вместе с тем, к данному времени у дома правоотношения с КЭСК выстроены без посредников. То есть: компания напрямую выставляет платежные документы собственникам квадратных метров. За то, что по квартире нашего героя выявлен долг свыше 165 тысяч рублей, в отношении всех четырех дольщиков-собственников выставлены санкции (пени более чем на пять тысяч рублей).

Когда вскрылись неприглядные обстоятельства, автор обращения в нашу редакцию стал говорить о том, что не был в курсе долга и что дескать сын уверял его о выполнении платежной дисциплины.

В КЭСК, куда мы обратились за разъяснениями, нам пояснили, что непосредственно в этом конкретном случае еще предстоит выяснить все нюансы. И это уже делается в прямом контакте с главой семейства, с которым редакция состыковала руководство компании.

Вместе с тем, для того, чтобы остальные читатели «Про Города» не наступили на те же грабли, в компании озвучили лайфхаки. Во-первых, если в квартире несколько собственников, счета можно разделить. Тогда каждый владелец будет отвечать на оплату ЖКУ только в размере своей доли. Тем самым, ему не придется подвергаться штрафным санкциям за долги остальных владельцев части квадратных метров. 

Во-вторых, даже если квартирой в долях вы владеете с близкими и родными, которых любите и в порядочности которых не сомневаетесь, живите по принципу «доверяй, но проверяй». Ежемесячно заходите в личный кабинет на сайте исполнителя того или иного вида ЖКУ и проверяйте факт оплаты услуг. Если будет отражен долг, срочно выходите на связь со всеми дольщиками и разберитесь, кто «забыл» оплатить счета. 

В-третьих, если долг все ж таки накоплен и сумма вам не подъемна для полной оплаты единомоментно, то вы вправе обратиться очно в офис компании, выставившей счет с просьбой оформить рассрочку. Такой документ позволит вам постепенно, шаг за шагом, посильными суммами ежемесячно гасить сумму. Правда, нарушать график платежей по договору реструктуризации недопустимо – во избежание дополнительного финансового наказания.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото автора

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+