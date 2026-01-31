Увидел в Светофоре мякоть говядины в брикетах. Разморозил и разочаровался. Покажу из чего это сделано и как на вкус

В реалиях современного рынка найти качественное мясо по доступной цене – задача не из легких. Когда бюджет ограничен, приходится изучать альтернативные варианты.

Любопытство – двигатель кулинарного прогресса. В поисках гастрономических открытий я решился на эксперимент: приобрел замороженные брикеты говяжьей мякоти в "Светофоре". Этот продукт вызвал у меня неподдельный интерес, так как аналогов на привычных рынках я не встречал. Моя цель – разгадать загадку этого "мяса из коробки", приготовив его проверенным способом и поделившись своими выводами.

Покупка мяса для моей семьи – насущная потребность. Мы употребляем его ежедневно, а стоимость хорошей говядины, к сожалению, оставляет желать лучшего. На рынке килограмм говядины на кости стоит около 600 рублей, а мякоть – все 900. И это не фермерский продукт, а рыночный ширпотреб.

Мясные "двойники": где реальность, а где миф?

Многие комментаторы утверждают, что мясо из "Светофора" – это тот же продукт местных мясокомбинатов, который под видом "домашнего" продают на рынках или в других магазинах. В небольших частных хозяйствах выращивать скот на продажу попросту невыгодно.

Ранее я уже делился опытом покупки свинины в "Светофоре" (ссылку оставлю в конце статьи). На этот раз мое внимание привлекли замороженные мясные кубики. На ценнике значилось "мясо для котлет", цена – 229 рублей за килограмм. Привлекательно, особенно на фоне охлажденной свинины, где за ту же цену предлагается кусок мяса с костью.

Свинина из "Светофора": редкий гость на столе

Свинину мы едим не часто, так как она тяжеловата для желудка. Исключение – разве что засолка сала на рыбалку или буженина для праздничного стола. А вот говядина – наш ежедневный рацион, но охлажденные куски говядины в наших "Светофорах" не продают.

Увидев замороженные кубики "говяжьей мякоти", я загорелся желанием узнать, насколько этот продукт пригоден в пищу. Цена – 421 рубль. На рынке подобное встретишь нечасто.

В поисках правды: говяжьи "кирпичики"

Я приобрел небольшой брикет и положил его размораживаться в холодильник на ночь. Обратил внимание, что на упаковке свинины было указано "для котлет", а на говядине такой пометки не было.

Изучение "находки": что скрывается внутри?

На следующий день, когда мясо оттаяло, я приступил к его исследованию. Запах присутствовал, и, в отличие от свежего рыночного мяса, он был не совсем приятным. Появился повод для эксперимента. Конечно, из этого мяса можно накрутить котлет, но я решил приготовить гуляш, чтобы оценить мясо в более крупном формате. Я разделил брикет на отдельные куски и отбил молотком.

Разморозка и препарирование: "мякоть", но какая-то странная

Все куски мяса оказались разного размера – явная обрезь с разных частей туши. Они были пронизаны жилками и пленками, которые практически невозможно удалить. То, что удалось срезать, я убрал, а остальное нарезал на более мелкие куски и залил газированной водой, чтобы слегка размягчить. Резалось мясо тяжело. На рынках я не встречал такую разнокалиберную обрезь, поэтому сравнить цены было невозможно.

Кулинарная алхимия: превращаем "неизвестное" в гуляш

Спустя час отмачивания я начал обжаривать мясо с морковью, луком и томатами, заготовленными на зиму.

Для нейтрализации запаха я добавил соевый соус, зиру, кинзу и смесь перцев. Залил помидорами в собственном соку, водой и тушил под крышкой более двух часов. В итоге, гуляш был готов к дегустации с картофельным пюре и соленым огурцом.

Дегустация: проверка на прочность

Благодаря приправам и специям, мясо приобрело насыщенный темный цвет. Запах мне удалось убрать полностью. А вот со вкусом дела обстояли иначе. Само по себе мясо оказалось вполне съедобным и мало чем отличалось от обычной говядины, но вот жевать его было непросто. Так как в брикете собрана обрезь с разных частей туши, то и жесткость кусков сильно разнилась.

Некоторые куски было просто невозможно прожевать, другие оказались более сносными. Мне удалось найти в тарелке три кусочка без пленок и жилок, которые я проглотил без труда. С остальными пришлось побороться. Жевание было долгим и упорным.

Вердикт: стоит ли игра свеч?

Если отталкиваться от того, что дурной запах удалось устранить, то мясо вполне подойдет для котлет, но перемалывать его нужно пару раз. Это чисто котлетный вариант. Но я бы лучше добавил денег и купил мясо на рынке. Пусть с косточкой – зато суп сварю.

По моему мнению, если бы эта замороженная говядина продавалась по той же цене, что и свинина (229 рублей), то покупка была бы оправдана. В противном случае, приобретение невыгодно: дорого, жестко, требует времени на удаление запаха. А вы пробовали такое мясо?

