Сковородку кладу в пакет и радуюсь своей смекалке: будет сиять как новенькая — нагар отваливается сам
- 10:15 23 января
- Иван Скоробогатов
Въевшийся, затвердевший жир на кухонной утвари – не просто эстетический дефект, он словно невидимая стена, мешающая раскрыть весь потенциал любимой сковороды или казана. Проблема в том, что годы кулинарных свершений, щедро сдобренных брызгами масла, превращают обычную чистку в настоящую эпопею. Но отчаиваться рано! Существует проверенный временем способ вернуть посуде первозданную чистоту.
Для этой "операции по спасению" нам понадобятся: отвертка (возможно, с крестовым шлицом), нашатырный спирт, несколько полиэтиленовых пакетов (или мусорных мешков), веревка (не слишком длинная), губка для мытья посуды и таз с водой.
Важно! Нашатырный спирт обладает мощным, пронзительным ароматом. Рекомендуется защитить дыхательные пути маской, а руки – перчатками. В противном случае воспоминания об этой процедуре будут преследовать вас еще долго.
Итак, если ваша сковорода (или казан) имеет пластиковую ручку, первым делом демонтируем ее с помощью отвертки. Ручка подвергнется отдельной "бане" – ее нужно тщательно вымыть губкой, используя моющее средство и теплую воду. Здесь можно смело применять абразивные губки, не боясь повредить поверхность. А вот "народный метод" очистки мы сосредоточим на самой сковороде. Берем несколько целлофановых пакетов и, убедившись в их целостности, вкладываем один в другой, создавая надежный кокон.
Теперь берем нашу "пациентку" – сковороду, и помещаем её внутрь созданных пакетов. Укладываем всю эту конструкцию на стол и максимально удаляем воздух из пакетов. Затем вливаем внутрь около 50-100 мл нашатырного спирта, плотно закручиваем пакеты и надежно перевязываем их веревкой, создавая герметичную "капсулу времени".
Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.
Читайте также:
- В "Светофоре" появились новинки: коврики для ванной по 326 р, форма для запекания 523 р - завезли много интересных
- К столику в плацкарте больше не подпустят - в новых поездах вводят новые правила
- Японцы не просто так живут до 100 лет: они едят этот продукт, а в России его ненавидят
- "Люди злые, змеи, грязь и невкусная еда": туристы делятся своим полным разочарованием от визита в Абхазию