Сковородку кладу в пакет и радуюсь своей смекалке: будет сиять как новенькая — нагар отваливается сам

Въевшийся, затвердевший жир на кухонной утвари – не просто эстетический дефект, он словно невидимая стена, мешающая раскрыть весь потенциал любимой сковороды или казана. Проблема в том, что годы кулинарных свершений, щедро сдобренных брызгами масла, превращают обычную чистку в настоящую эпопею. Но отчаиваться рано! Существует проверенный временем способ вернуть посуде первозданную чистоту.

Для этой "операции по спасению" нам понадобятся: отвертка (возможно, с крестовым шлицом), нашатырный спирт, несколько полиэтиленовых пакетов (или мусорных мешков), веревка (не слишком длинная), губка для мытья посуды и таз с водой.