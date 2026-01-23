Логотип новостного портала Прогород
Сковородку кладу в пакет и радуюсь своей смекалке: будет сиять как новенькая — нагар отваливается сам

Въевшийся, затвердевший жир на кухонной утвари – не просто эстетический дефект, он словно невидимая стена, мешающая раскрыть весь потенциал любимой сковороды или казана. Проблема в том, что годы кулинарных свершений, щедро сдобренных брызгами масла, превращают обычную чистку в настоящую эпопею. Но отчаиваться рано! Существует проверенный временем способ вернуть посуде первозданную чистоту.

Для этой "операции по спасению" нам понадобятся: отвертка (возможно, с крестовым шлицом), нашатырный спирт, несколько полиэтиленовых пакетов (или мусорных мешков), веревка (не слишком длинная), губка для мытья посуды и таз с водой.

Важно! Нашатырный спирт обладает мощным, пронзительным ароматом. Рекомендуется защитить дыхательные пути маской, а руки – перчатками. В противном случае воспоминания об этой процедуре будут преследовать вас еще долго.

Итак, если ваша сковорода (или казан) имеет пластиковую ручку, первым делом демонтируем ее с помощью отвертки. Ручка подвергнется отдельной "бане" – ее нужно тщательно вымыть губкой, используя моющее средство и теплую воду. Здесь можно смело применять абразивные губки, не боясь повредить поверхность. А вот "народный метод" очистки мы сосредоточим на самой сковороде. Берем несколько целлофановых пакетов и, убедившись в их целостности, вкладываем один в другой, создавая надежный кокон.

Теперь берем нашу "пациентку" – сковороду, и помещаем её внутрь созданных пакетов. Укладываем всю эту конструкцию на стол и максимально удаляем воздух из пакетов. Затем вливаем внутрь около 50-100 мл нашатырного спирта, плотно закручиваем пакеты и надежно перевязываем их веревкой, создавая герметичную "капсулу времени".

