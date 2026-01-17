Логотип новостного портала Прогород
В Коми 17 января потеплеет до -7 градусов

В Коми 17 января потеплеет до -7 градусов Фото "Про Город"

Жителей региона ожидает облачная погода и небольшой снег в большинстве городов.

В Сыктывкаре ночью прогнозируется от -11 до -13 градусов Цельсия, днем температура поднимется до -7…-9 °C. Ветер умеренный, юго-западный.

В Ухте ожидается аналогичная картина: ночью -11…-13 °C, днем -9…-11 °C, облачно, умеренный снег ночью и небольшой днем. Ветер юго-западный, также умеренный.

В Печоре синоптики обещают ночью -12…-14 °C, днем -10…-12 °C, облачно и умеренный снег. Ветер южный, умеренной силы.

В Воркуте температура будет стабильной: ночью и днем -12…-14 °C, облачно, небольшой снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Усинск встретит 17 января с ночными температурами -12…-14 °C и дневными -10…-12 °C, облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер южный, умеренный.

В Инте также ожидается -12…-14 °C ночью и -12…-14 °C днем, облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой снег и умеренный южный ветер.

В Усть-Цильме ночью термометры покажут -9…-11 °C, днем -7…-9 °C, облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный и западный, умеренный.

В Вуктыле ночью прогнозируется -14…-16 °C, днем -10…-12 °C, облачно, умеренный снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Троицко-Печорск встретит жителей ночью с температурой -14…-16 °C, днем -10…-12 °C, облачно, ночью умеренный, днем небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный.

В Объячево ожидается ночью -12…-14 °C, днем -10…-12 °C, облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный.

