В Сыктывкаре готовятся отметить Крещение: жителей ждет крестный ход, освящение воды и традиционные погружения в прорубь

По информации городской епархии, 19 января состоится крестный ход к реке Сысола. Маршрут шествия проляжет от Свято-Стефановского собора по улицам Свободы, Кирова и Кутузова до места проведения обряда.

Начало процессии запланировано на 11:00, завершение – в 12:00 на правом берегу Сысолы, возле понтонного моста, где развернутся основные торжества.

Там же, на Сысоле, с 12:15 до 12:30 пройдет великое освящение воды, после которого сразу начнутся крещенские купания. Организаторы обещают угощать всех желающих горячим чаем и свежей выпечкой.

Освящения воды и купания пройдут и в других районах города: в местечке Красная гора (Кирульская курья) освящение запланировано на первые полчаса 19 января, а купания продлятся до 22:00.

В поселке Нижний Чов освятить воду можно будет с 00:30 до 00:45 19 января, а окунуться в купель – с 00:45 до 22:00.

В Эжвинском районе, на реке Вычегда (район лодочной станции), освящение воды состоится 18 января с 15:00 до 15:30. Купания же будут проходить с 15:30 18 января до 20:00 19 января.

В епархии напоминают, что главное в Крещении – не купание, а участие в богослужении и освящении воды. Погружение в прорубь – это традиция, требующая разумного подхода. Церковь призывает относиться к этому обряду ответственно, не забывать о здоровье и купаться только в оборудованных и освященных местах, получив предварительно консультацию врача. Необдуманный риск недопустим.