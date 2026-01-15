Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре готовятся отметить Крещение: жителей ждет крестный ход, освящение воды и традиционные погружения в прорубь

В Сыктывкаре готовятся отметить Крещение: жителей ждет крестный ход, освящение воды и традиционные погружения в прорубьФото из архива

По информации городской епархии, 19 января состоится крестный ход к реке Сысола. Маршрут шествия проляжет от Свято-Стефановского собора по улицам Свободы, Кирова и Кутузова до места проведения обряда.

Начало процессии запланировано на 11:00, завершение – в 12:00 на правом берегу Сысолы, возле понтонного моста, где развернутся основные торжества.

Там же, на Сысоле, с 12:15 до 12:30 пройдет великое освящение воды, после которого сразу начнутся крещенские купания. Организаторы обещают угощать всех желающих горячим чаем и свежей выпечкой.

Освящения воды и купания пройдут и в других районах города: в местечке Красная гора (Кирульская курья) освящение запланировано на первые полчаса 19 января, а купания продлятся до 22:00.

В поселке Нижний Чов освятить воду можно будет с 00:30 до 00:45 19 января, а окунуться в купель – с 00:45 до 22:00.

В Эжвинском районе, на реке Вычегда (район лодочной станции), освящение воды состоится 18 января с 15:00 до 15:30. Купания же будут проходить с 15:30 18 января до 20:00 19 января.

В епархии напоминают, что главное в Крещении – не купание, а участие в богослужении и освящении воды. Погружение в прорубь – это традиция, требующая разумного подхода. Церковь призывает относиться к этому обряду ответственно, не забывать о здоровье и купаться только в оборудованных и освященных местах, получив предварительно консультацию врача. Необдуманный риск недопустим.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+