Сыктывкарский ЛПК приглашает на стажировку

Сыктывкарский ЛПК приглашает на стажировку

АО «СЛПК» открывает двери для студентов и приглашает пройти стажировку на крупнейшем предприятии бумажной отрасли России. 

Это ваш шанс получить реальный производственный опыт,

  • совместить работу с учебой,
  • применить теорию на практике,
  • заработать в свободное от занятий время,
  • попасть в кадровый резерв и остаться в компании на постоянной основе.

Стажировка открыта для студентов очной формы обучения: 

  • предвыпускного и выпускного курсов бакалавриата и специалитета,
  • магистрантов.

Условия стажировки:

  • официальное трудоустройство параллельно с учебой,
  • гибкий удобный график – согласуем с твоим расписанием,
  • длительность – до 4 месяцев,
  • оплата труда.

Направления стажировки – выбирайте, что нравится:
1. Технология химической переработки древесиныю.
2. Автоматизация процессов.
3. Радиофизика.
4. Теплоэнергетика.
5. Экономика и финансы.
6. Закупки.
7. Логистика.
8. Информационные системы.
9. Управление персоналом.
10. Корпоративные коммуникации (PR, журналистика, медиа).
11. Лесное хозяйство.

Как принять правильное решение и стать стажером СЛПК:
1. Отправить заявку до 5 декабря 2025 глда. Включить в нее: 

  • ФИО,
  • название ВУЗа,
  • курс,
  • специальность,
  • выбранное направление стажировки,
  • контактные данные (телефон, e-mail).

2. Подтвердите свою готовность: 

  • в телефонном интервью с сотрудником службы персонала,
  • на встрече с будущим руководителем.

Вы найдете общий язык, если ты на драйве, активны и хотите попробовать себя в команде профессионалов. 

Присоединяйтесь —вас поддержат на каждом шагу!
E-mail для заявок: olga.nikiforova@slpk.com.

