Сыктывкарский ЛПК приглашает на стажировку
- 12:12 13 ноября
- Андрей Павлов
АО «СЛПК» открывает двери для студентов и приглашает пройти стажировку на крупнейшем предприятии бумажной отрасли России.
Это ваш шанс получить реальный производственный опыт,
- совместить работу с учебой,
- применить теорию на практике,
- заработать в свободное от занятий время,
- попасть в кадровый резерв и остаться в компании на постоянной основе.
Стажировка открыта для студентов очной формы обучения:
- предвыпускного и выпускного курсов бакалавриата и специалитета,
- магистрантов.
Условия стажировки:
- официальное трудоустройство параллельно с учебой,
- гибкий удобный график – согласуем с твоим расписанием,
- длительность – до 4 месяцев,
- оплата труда.
Направления стажировки – выбирайте, что нравится:
1. Технология химической переработки древесиныю.
2. Автоматизация процессов.
3. Радиофизика.
4. Теплоэнергетика.
5. Экономика и финансы.
6. Закупки.
7. Логистика.
8. Информационные системы.
9. Управление персоналом.
10. Корпоративные коммуникации (PR, журналистика, медиа).
11. Лесное хозяйство.
Как принять правильное решение и стать стажером СЛПК:
1. Отправить заявку до 5 декабря 2025 глда. Включить в нее:
- ФИО,
- название ВУЗа,
- курс,
- специальность,
- выбранное направление стажировки,
- контактные данные (телефон, e-mail).
2. Подтвердите свою готовность:
- в телефонном интервью с сотрудником службы персонала,
- на встрече с будущим руководителем.
Вы найдете общий язык, если ты на драйве, активны и хотите попробовать себя в команде профессионалов.
Присоединяйтесь —вас поддержат на каждом шагу!
E-mail для заявок: olga.nikiforova@slpk.com.