Бумагоделательной машине №15 Сыктывкарского ЛПК исполнилось 40 лет

Бумагоделательная машина № 15 СЛПК отметила 40‑летний юбилей c момента запуска. Первые рулоны бумаги сошли с наката машины 31 октября 1985 года, когда коллектив комбината взял на себя обязательства по обеспечению высокой потребности страны в бумаге для газет, журналов и книг.

– Поздравляю команду цеха БМ-15 со знаменательной датой и благодарю за добросовестный труд, профессионализм, искреннюю любовь к своей работе – это залог нашего успеха сейчас и послужит нашему будущему развитию, процветанию и стабильности. Большое спасибо всем, кто стоял у истоков строительства машины, участвовал в ее запуске, модернизации и расширении линейки продукции. Желаю нашим бумажникам всегда оставаться такими же целеустремленными и готовыми к новым вызовам! — сказал генеральный директор АО «СЛПК» Владимир Дружков.