В Сыктывкаре неизвестный сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП

В Сыктывкаре неизвестный сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП Фото ГИБДД по РК

Авария случилась 9 ноября в 19:30. Подробнее сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГАИ республики.

Неизвестное лицо, управляя неустановленным транспортным средством, выезжая с территории, прилегающей к дому номер 66 по улице Пушкина и поворачивая налево в сторону улицы Первомайской, сбил пешехода. По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть по переходу, не оборудованному светофором, справа налево относительно направления движения автомобиля. После столкновения водитель оставил место ДТП.

В результате инцидента пострадал мужчина, родившийся в 1962 году. Медицинским обследованием у него выявлен вывих левого плеча. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя, причастного к ДТП.

Напомним, ранее сообщалось об аварии в Ухте с двумя иномарками.

