В Сыктывкаре неизвестный сбил пешехода на "зебре" и скрылся с места ДТП
- 11:45 10 ноября
- Инесса Богатая
Авария случилась 9 ноября в 19:30. Подробнее сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГАИ республики.
Неизвестное лицо, управляя неустановленным транспортным средством, выезжая с территории, прилегающей к дому номер 66 по улице Пушкина и поворачивая налево в сторону улицы Первомайской, сбил пешехода. По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть по переходу, не оборудованному светофором, справа налево относительно направления движения автомобиля. После столкновения водитель оставил место ДТП.
В результате инцидента пострадал мужчина, родившийся в 1962 году. Медицинским обследованием у него выявлен вывих левого плеча. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя, причастного к ДТП.
