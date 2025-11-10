Логотип новостного портала Прогород
В Коми две иномарки не поделили дорогу: пострадала женщина

В Коми две иномарки не поделили дорогу: пострадала женщина

В Ухте произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего травмы получила женщина, управлявшая одним из транспортных средств. Информацию об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД.

Авария случилась 9 ноября, приблизительно в 15:46. Молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, ехал по улице Октябрьской в направлении от улицы Первомайской. На перекрестке с регулируемым движением улиц Октябрьская — Оплеснина — Чибьюская, при наличии разрешающего сигнала светофора, совершая поворот налево в сторону улицы Оплеснина, он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Opel Astra. Opel двигался навстречу по улице Октябрьской со стороны улицы Ленина в направлении улицы Первомайской.

В результате столкновения пострадала женщина 1983 года рождения, находившаяся за рулем Opel. Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей левой руки. Госпитализация не потребовалась. В момент дорожно-транспортного происшествия она была пристегнута ремнем безопасности.

Водительский стаж водителя Kia Rio составляет с 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что судебный пристав и школьник спасли женщину на дороге в Коми.

