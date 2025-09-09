Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Все сложила в сковороду и забыла. Сочное ароматное блюдо с овощами и тефтелями: рецепт из простых продуктов

Все сложила в сковороду и забыла. Сочное ароматное блюдо с овощами и тефтелями: рецепт из простых продуктовСоздано в Шедевруме

Тушеные тефтели с овощами – это блюдо, которое заслуженно пользуется популярностью. Сочетая в себе питательность мяса и пользу овощей, оно станет отличным вариантом для обеда или ужина. Мясные шарики, тушенные в ароматном соусе с овощами, придутся по вкусу и взрослым, и детям.

Чем тефтели отличаются от котлет?

Главное отличие тефтелей от котлет заключается в способе приготовления. Котлеты обычно обжаривают на сковороде, а тефтели чаще всего тушат в соусе или бульоне. Благодаря этому тефтели получаются более нежными, мягкими и сочными, а также менее калорийными.

Овощи, входящие в состав блюда, не только обогащают его вкус, делая его более насыщенным и интересным, но и придают ему легкость и пользу.

Вспоминая советские столовые

В период существования советских столовых тефтели с подливкой были одним из самых любимых и популярных блюд. Они ассоциируются у многих с воспоминаниями о домашней или школьной еде, вызывая приятные ностальгические чувства. Тефтели считались доступным, сытным и вкусным вариантом обеда, который удовлетворял вкусовые предпочтения большинства посетителей столовых, пишет портал souspark.

Рецепт тефтелей, тушенных с овощами:

Ингредиенты:

  • Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 600 г
  • Картофель — 7 шт.
  • Рис (круглый или длиннозерный) — 50 г
  • Капуста (белокочанная) — 1/4 кочана
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Соль — 3 ч.л. (или по вкусу)
  • Петрушка (свежая) — 1 пучок
  • Перец черный молотый — ½ ч.л. (или по вкусу)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры свежие — 2 шт. (или 1 банка консервированных в собственном соку)
  • Томатная паста — 1 ст.л.
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.
  • Смесь перцев молотая — ½ ч.л.
  • Пажитник молотый — ¼ ч.л.
  • Душистый перец горошком — 5 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Тщательно промойте рис. Добавьте рис, яйцо, измельченную петрушку, 1 ч.л. соли и черный перец в фарш. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности и слегка отбейте фарш, чтобы тефтели лучше держали форму.
  2. Сформируйте из фарша небольшие тефтели.
  3. Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками. Помидоры также нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
  4. Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками. Нашинкуйте капусту.
  5. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Слегка обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и помидоры, перемешайте и обжарьте еще несколько минут. Добавьте томатную пасту, кориандр, смесь перцев, пажитник и соль по вкусу.
  6. Выложите картофель слоем на зажарку, затем добавьте капусту. Посыпьте капусту солью и выложите душистый перец горошком.
  7. Залейте в сковороду кипяток так, чтобы он полностью покрыл капусту. Затем выложите тефтели на капустный слой, слегка вдавливая их в воду (примерно наполовину).
  8. Доведите блюдо до кипения, уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите тефтели с овощами в течение 40 минут.
  9. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и лавровый лист.
  10. Дайте блюду немного настояться под крышкой перед подачей.

Экспертное уточнение:

Для более насыщенного вкуса соуса можно добавить немного сметаны или сливок в конце приготовления. Также, вместо свежих помидоров, можно использовать консервированные помидоры в собственном соку или томатный сок. Важно следить за количеством жидкости в процессе тушения, при необходимости добавляя немного кипятка. В качестве приправы можно использовать сушеные травы, такие как базилик, орегано или тимьян. Подавайте тефтели с овощами, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости