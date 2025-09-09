Все сложила в сковороду и забыла. Сочное ароматное блюдо с овощами и тефтелями: рецепт из простых продуктов
- 00:20 10 сентября
- Служба новостей
Тушеные тефтели с овощами – это блюдо, которое заслуженно пользуется популярностью. Сочетая в себе питательность мяса и пользу овощей, оно станет отличным вариантом для обеда или ужина. Мясные шарики, тушенные в ароматном соусе с овощами, придутся по вкусу и взрослым, и детям.
Чем тефтели отличаются от котлет?
Главное отличие тефтелей от котлет заключается в способе приготовления. Котлеты обычно обжаривают на сковороде, а тефтели чаще всего тушат в соусе или бульоне. Благодаря этому тефтели получаются более нежными, мягкими и сочными, а также менее калорийными.
Овощи, входящие в состав блюда, не только обогащают его вкус, делая его более насыщенным и интересным, но и придают ему легкость и пользу.
Вспоминая советские столовые
В период существования советских столовых тефтели с подливкой были одним из самых любимых и популярных блюд. Они ассоциируются у многих с воспоминаниями о домашней или школьной еде, вызывая приятные ностальгические чувства. Тефтели считались доступным, сытным и вкусным вариантом обеда, который удовлетворял вкусовые предпочтения большинства посетителей столовых, пишет портал souspark.
Рецепт тефтелей, тушенных с овощами:
Ингредиенты:
- Фарш (говяжий, свиной или смешанный) — 600 г
- Картофель — 7 шт.
- Рис (круглый или длиннозерный) — 50 г
- Капуста (белокочанная) — 1/4 кочана
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Соль — 3 ч.л. (или по вкусу)
- Петрушка (свежая) — 1 пучок
- Перец черный молотый — ½ ч.л. (или по вкусу)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Помидоры свежие — 2 шт. (или 1 банка консервированных в собственном соку)
- Томатная паста — 1 ст.л.
- Кориандр молотый — 1 ч.л.
- Смесь перцев молотая — ½ ч.л.
- Пажитник молотый — ¼ ч.л.
- Душистый перец горошком — 5 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Тщательно промойте рис. Добавьте рис, яйцо, измельченную петрушку, 1 ч.л. соли и черный перец в фарш. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородности и слегка отбейте фарш, чтобы тефтели лучше держали форму.
- Сформируйте из фарша небольшие тефтели.
- Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками. Помидоры также нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке.
- Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками. Нашинкуйте капусту.
- В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло. Слегка обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и помидоры, перемешайте и обжарьте еще несколько минут. Добавьте томатную пасту, кориандр, смесь перцев, пажитник и соль по вкусу.
- Выложите картофель слоем на зажарку, затем добавьте капусту. Посыпьте капусту солью и выложите душистый перец горошком.
- Залейте в сковороду кипяток так, чтобы он полностью покрыл капусту. Затем выложите тефтели на капустный слой, слегка вдавливая их в воду (примерно наполовину).
- Доведите блюдо до кипения, уменьшите огонь до минимального, накройте сковороду крышкой и тушите тефтели с овощами в течение 40 минут.
- За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и лавровый лист.
- Дайте блюду немного настояться под крышкой перед подачей.
Экспертное уточнение:
Для более насыщенного вкуса соуса можно добавить немного сметаны или сливок в конце приготовления. Также, вместо свежих помидоров, можно использовать консервированные помидоры в собственном соку или томатный сок. Важно следить за количеством жидкости в процессе тушения, при необходимости добавляя немного кипятка. В качестве приправы можно использовать сушеные травы, такие как базилик, орегано или тимьян. Подавайте тефтели с овощами, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
Читайте также:
- 10 граммов в противень — и духовка сверкает как новая: ни закаменелого нагара, ни почерневшего жира — всегда так делаю
- Раньше расстраивалась, что полотенца стали жесткими, пока не узнала, как легко это решается — теперь всегда так делаю
- Готовятся из самых простых продуктов: как испечь творожные сочни, которые будут нежнее, чем в дорогой кондитерской
- Яичница в микроволновке: быстрый завтрак за 2 минуты — проще рецепта вы в жизни не видели
- Удача сразу на 2 десятка лет вперед: Василиса Володина указала на самый удачливый знак на ближайшие 27 лет